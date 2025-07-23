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美財長暗示延長中國關稅期限 中國滬指重回3600點

2025/07/23 12:47

美國財長貝森特（Scott Bessent）透露，將於下週在瑞典舉行的第3輪美中貿易談判，商討關稅限期延長方案。（歐新社）美國財長貝森特（Scott Bessent）透露，將於下週在瑞典舉行的第3輪美中貿易談判，商討關稅限期延長方案。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（22日）透露，將於下週在瑞典舉行的第3輪美中貿易談判，商討關稅限期延長方案。受上述利多消息激勵，中國股市滬指今（23日）盤中重回3600點大關。

綜合媒體報導，貝森特週二在接受福斯商業頻道採訪時透露，下週他將在瑞典首都斯德哥爾摩與與中國財政部長見面，屆時可能會敲定延長中國關稅期限。

貝森特還指出，美國與中國的合作已經上升到了一個新的水平，現在美國與中國的貿易關係處於非常好的狀態，預料雙方將能夠完成很多事情。

受上述利多消息激勵，中國股市大漲，滬指今（23日）盤中重回3600點大關，為2024年10月8日以來新高。截至台北時間23日早上12點34分左右，滬指暫報3608.58點，漲幅0.75%；深證成指暫報11134.07點，漲幅0.31%；創業板指暫報2327.48點，漲幅0.72%。

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