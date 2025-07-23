前行政院副院長邱正雄辭世 各界哀悼

前行政院副院長邱正雄因病辭世，享壽83歲。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕前行政院副院長邱正雄因病辭世，享壽83歲。他一生橫跨政界、學界與金融界，曾任行政院副院長、中央銀行副總裁、財政部長，並擔任安泰銀行與永豐銀行董事長，同時在台灣大學經濟系擔任兼任教授，對台灣財經政策與人才培育貢獻卓著。

1997年亞洲金融風暴期間，時任財政部長的邱正雄處置得宜，還獲得時任總統李登輝盛讚為「全世界最具財金幹才的財政部長」。

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一位熟識邱正雄的資深人士回憶，邱為人謙和、學養深厚，更曾獲「美國艾森豪獎」肯定，若非當年轉任財政部長，他極可能接任中央銀行總裁一職。

邱正雄自1973年自美返台後進入中央銀行，歷任業務局局長、外匯局副局長、副總裁等要職，其職涯可說大半奉獻給中央銀行。

邱正雄辭世消息傳出後，各界紛紛表達哀悼。他的學生、台大經濟系教授劉德明在臉書上貼文指出，邱正雄談論財金決策與人物互動，一本暨往，語氣平和，只談政策，不臧否人物，印象深刻。在學術上，他更以嚴肅治學、不重飯局社交的立場著稱，深受學界敬仰。

前立委李桐豪在臉書追思：「從邱正雄身上看到作為財經官員依然保持嚴謹治學的態度，更向他學習待人處事的謙虛與真誠。您的一生精彩，我心懷永遠的敬意。」

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