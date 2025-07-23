「皇翔御琚」1個車位上千萬 抵過1戶小套房

屋齡14年的豪宅建案「皇翔御琚」2年內賣出14戶、總額高達69.39億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市信義計畫區、屋齡已達14年的豪宅建案「皇翔御琚」買氣加溫，不但2年內賣出14戶、總額高達69.39億元，車位價格更直上1千萬元，房產業者指出，豪宅創價能力驚人，1個車位價格已可買進大台北以外1間小套房，甚至新建案的套房都有機會，更何況4個車位總價4千萬元更是大台北以外縣市的豪宅限貸令門檻。

根據內政部實價網最新揭露資訊，6月，該豪宅1、2樓揭露總價8億4440萬元，坪數約376坪（包括4個車位、約54.24坪），而1個車位價格高達1千萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪單價約250萬元。

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根據公開資訊觀測站，該戶買家為皇翔建設總經理廖宇祥，也就是董事長的大公子，而該戶總價則是該豪宅第四戶突破8億元的實價紀錄，也是台北市所有豪宅裡頭，單戶總價7億元以上的實價揭露紀錄最多的建案。

單戶總價7億元以上累積4筆

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市頂級豪宅市場仍有特定買方，這些買方不像一般人受限薪資的購買力，反而產品條件夠強才能吸引他們的目光，現在豪宅市場也沒有漲價動能，整體房市也不容易因為豪宅交易產生波動，過去的管制達到相當好的效果。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次皇翔御琚的成交總價不但擠下潤泰松濤苑、Diamond Towers 台北之星、信義富邦國際館等頂級豪宅紀錄，奪回信義區豪宅王的美譽，甚至高達8.44億的紀錄拉高比價層次，與信義區的統一國際等商用產品比肩。

他指出，此次關係人交易透露出幾項訊息，首先是央行第七波選擇性信用管制將餘屋貸款降至3成，以及囤房稅2.0的政策，使建商持有成本大增，勢必刺激建商調整資產、負債結構，一改過去擁屋自重、坐收庫存增值的心態，改以讓利換成交、落袋為安的策略，強化財務結構。其次，300坪以上的超高總價頂豪，面對政策管制、投資市場冷卻的環境，恐怕已成昨日黃花，強化建商去化意願。最後則是缺乏景觀條件支撐的豪宅或樓層，銷售賣點較弱，多由同棟住戶或關係人購置。

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