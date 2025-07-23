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美軍工巨擘洛克希德馬丁Q2獲利驟減近8成 股價重挫逾10％

2025/07/23 12:24

美國軍工巨擘「洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）」Q2獲利驟減近8成，週二公司股價重挫逾10％。（示意圖，路透）美國軍工巨擘「洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）」Q2獲利驟減近8成，週二公司股價重挫逾10％。（示意圖，路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國軍工巨擘「洛克希德馬丁（Lockheed Martin）」週二 （22日） 美股盤前公布財報，因航空部門產生巨額支出，公司第2季獲利較去年同期暴減80%至3.42億美元（約新台幣100.27億元）。受上述利空消息衝擊，洛克希德馬丁週二股價重摔逾10%。

綜合媒體報導，根據洛克希德馬丁公布的財報數據顯示，公司第2季營業利益下滑65%，至7.48億美元（約新台幣219.31億元），遠低於市場預估的21.5億美元（約新台幣630.38億元）；公司第2季營收為181.6億美元（約新台幣5324.51億元），也未達市場預期的185.7億美元（約新台幣5444.72億元）；淨利則從去年同期的16.4億美元（約新台幣480.85億元）或每股6.85美元（約新台幣201元），下滑至3.42億美元或每股1.46美元（約新台幣43元），年減近8成。

對於財報表現遜色，洛克希德馬丁指出，主要是因航空部門機密專案成本和進度的估計變動，提列相關減損9.5億美元（約新台幣278.54億元）、加拿大CH-148旋風直昇機計畫損失5.7億美元（約新台幣167.12億元），以及土耳其通用直昇機計畫也認虧9500萬美元（約新台幣27.85億元）。

Vertical Research Partners在洛克希德馬丁公布財報後，將洛克希德馬丁股票目標價從原先505美元（約新台幣1萬4806元）下調至460美元（約新台幣1萬3487元）。

Vertical Research Partners在報告指出，洛克希德馬丁第2季的費用支出是「國防固定價格開發合約風險的另一個提醒」，並對未來可能出現額外費用表示擔憂。

儘管下調洛克希德馬丁的目標價，但Vertical Research Partners仍維持洛克希德馬丁股票的「持有」評級，反映了對該公司近期前景的謹慎態度。

受上述利空消息影響，洛克希德馬丁週二股價重摔逾10%，最終收在410.74美元。

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