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日對等關稅降至15％ 法人︰雞蛋可分著擺日股

2025/07/23 11:16

中租投顧總經理蘇皓毅持續看好日股投資契機，建議日股可以做為非美資產投資的一環，達到分散投資目的（業者提供）中租投顧總經理蘇皓毅持續看好日股投資契機，建議日股可以做為非美資產投資的一環，達到分散投資目的（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國對等關稅稅率逐一開獎，對日關稅將由25%降至15%，且日本將向美國投資5500億美元，日本將開放包括汽車、某些農產品在內的貿易，受此訊息影響，日經指數開盤即上漲。雖然關稅帶來衝擊，中租投顧重申，看好日股因企業治理改革成效顯著，帶來新一波投資契機，建議投資人勿將雞蛋全放在「美國」這個籃子裡。

中租投顧指出，日本企業治理改革持續。自2023年東證交易所推動公司治理改革以來，股票回購、減少交叉持股、增加股利配發等措施，已為公司決策層接受，而公司治理佳的企業，也被投資人認可，反映於股價表現，日企宣佈的股票回購總額續創新高。

此外，根據經濟產業省最新發佈的併購指南，將加快日本股市以公平和透明的方式進行整合，中租投顧認為，此舉將可加速日本併購交易，提醒投資人持續關注此一投資主題。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，日本股市因企業治理改革成效顯著，正迎來新一波投資契機，今年投資人的資產配置策略，可將日股做為非美資產投資的一環，藉由「分散投組、分批進場、適度停利」的投資策略，進行分散投資，特別是「不要將雞蛋全放在美國這個籃子裡」。

考量過去幾年日圓逐步走貶，不少投資人手中都有大批日圓，蘇皓毅提醒，不應忽視日本股市所能帶來的潛在收益及分散投組波動的效果。建議投資日股不妨以「日圓扣款」選擇日圓計價、偏向內需產業的策略價值型基金，且除了日股，還可關注債券型、多重資產型、全球股票型、科技股票型等各種非美資產基金，都適合滿手日幣的民眾擇機佈局。

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