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焦點股》新漢：新品增添柴火 奔4個月新高

2025/07/23 11:02

新漢持續佈局機器人功能安全模組市場，預計今年第4季釋出首批樣品。（新漢提供）新漢持續佈局機器人功能安全模組市場，預計今年第4季釋出首批樣品。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）持續佈局機器人功能安全模組市場，預計今年第4季釋出首批樣品，2026上半年進入少量出貨階段，並於下半年進一步放量。在市場信心大受激勵之下，新漢今日股價一度攻上漲停90.7元，創近4個月高點，截至上午10時44分暫報87.6元，漲幅6.18%，成交量已超過2萬張。

新漢看好相較於中國業者以量取勝、強調展示型產品，台廠在功能安全、資安與關鍵零組件供應方面具備明顯優勢。新漢現階段已可提供完整的模組解決方案，內容包含AI決策核心、運動控制器、功能安全架構、伺服驅動器與減速機，並可整合視覺系統，直接交由機器人品牌商進行機構設計與應用開發。

此外，受限於地緣政治與供應鏈可信度考量，美國與歐洲市場已開始逐步排除中國來源的核心模組。新漢認為，台灣將因「可信的民主供應鏈」角色而受惠，未來不僅要搶占人形機器人商機，也將持續強化在功能安全與AI整合領域的技術主導地位。

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