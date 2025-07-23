焦點股》 華航：鳳凰城開航 土洋對作

華航擴大採購永續燃油，台塑化3年供應逾萬噸。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕進入暑假旺季，航空股華航（2610）7月營收可望維持高檔，但近期土洋法人對作明顯，外資昨日買超華航1.42萬張，投信賣超1.03萬張，累計近5個交易日，外資買超華航達7.65萬張，投信賣超4.82萬張。

華航今日股價開平震盪，截至10:33分，股價暫報20.4元，下跌0.1元，成交量逾1萬張。

請繼續往下閱讀...

華航6月營收168.93億元，月增1.64％、年減3.82％，其中客運收入102.92億元，貨運收入53.33億元、年增6.15％；累計上半年營收1040.62億元、年增5.24％，創同期新高。市場人士指出，在暑假旺季帶動，華航7月營收可望維持高檔。

值得注意的是，在川普美國製造下，台積電（2330）赴美國亞利桑那州首府鳳凰城擴大投資，並帶動上下游廠商進駐，華航看好客貨運商機，將在今年12月3日開航鳳凰城，成為第一家開航鳳凰城的國航。星宇航空則在2026年1月15日開航鳳凰城。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法