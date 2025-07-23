2025年全球護照最新排名揭曉！台灣名次曝光

2025年最新「亨利護照指數」揭曉，台灣護照排名第33名。（資料照，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公佈2025年最新的全球護照排行榜，新加坡可免簽證前往193個國家或目的地，拿下第1名寶座，墊底的是阿富汗，只有25個免簽，至於台灣則以139個免簽，位居第33名。

亨利護照指數由總部位於倫敦的居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」創建，是相關護照排名中，唯一一項以國際航空運輸協會（IATA）獨家資料為基礎的指數，涵蓋了 199 本不同的護照與 227 個旅遊目的地，該指數每月更新。

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根據「亨利護照指數」週二（22日）發布的最新數據顯示，新加坡再度榮登全球護照排行榜首位，顯示新加坡在今年稍早打破6國並列冠軍的局面後，成功維持領先。2024年時，新加坡曾與日本、德國、義大利、西班牙和法國並列第一名。

日本和韓國則是以190個並列第2；德國、法國、義大利、西班牙、芬蘭、丹麥、愛爾蘭這7國則以189個並列第3；奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、瑞典以188個並列第4；希臘、瑞士、紐西蘭以187個並列第5。

值得注意的是，美國護照排名自第9下滑至第10，僅剩182個國家和目的地免簽，英國則從第5降至第6，為188個。Henley & Partners指出，這顯示美、英兩國正持續呈現「長期下滑趨勢」，這2本護照曾被視為全球最強大的護照。而美國目前排名岌岌可危，可能會在該指數20年歷史中`首次落出前10名。

台灣護照無需簽證即可前往139個國家和地區，單獨佔據第33名。

在過去6個月中，印度護照的排名成長最為顯著，從第85位躍升至第77位，可免簽入境59個國家和目的地。

至於指數中墊底的是阿富汗，僅能免簽前往25個國家和地區，敘利亞則是以27個位居倒數第2，倒數第3是伊拉克的30個。

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