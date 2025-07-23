美日關稅達協議 台股大漲逾200點、新台幣勁揚近1角

日本對美關稅降至15%激勵！台股大漲逾200點、台幣勁揚近1角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕對等關稅8月1日大限逼近前夕，美日率先達成協議，美方宣布將日本進口商品關稅稅率自原先擬議的25%下調至15%，激勵日本股匯雙雙走揚，帶動整體亞幣氣氛轉佳。台灣關稅進展雖尚未明朗，市場對後續發展仍抱持期待，台股擺脫昨日頹勢，大漲逾200點，新台幣兌美元匯率同步轉強，並重返29.3元字頭，截至10點11分，最高來到29.359元，勁揚9.3分。

美國總統川普22日宣布，與日本已達成一項貿易協議，內容包括日本承諾對美投資5500億美元，同時關稅稅率降至15%。不過，日製汽車與零組件是否能完全豁免原先川普威脅的25%高關稅，尚不明朗，導致日圓兌美元匯率一度震盪。協議公布後，日圓先升破147關卡，最高升至146.16，隨後回落，目前在146.53附近震盪整理。

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雖然日圓走勢不如預期強勁，但在市場風險偏好回溫下，亞幣普遍走強，新台幣也不例外。今日早盤以29.42元開出，升值3.2分，隨後迅速升破29.4元關卡，受惠於外資熱錢回流與出口商積極拋匯雙重帶動，匯價升勢轉趨凌厲，目前市場持續關注還有哪些國家與美國達成協議。

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