焦點股》美日對等關稅降 IKKA-KY股價飆漲停

美國對日本關稅從25%降至15%，汽車零組件廠IKKA-KY（2250）可望受惠，早盤股價直奔101元漲停價（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國對日本關稅從25%降至15%，汽車零組件廠IKKA-KY（2250）可望受惠，早盤股價直奔101元漲停價，成交量670張，截至9:20分，漲停委買張數逾2300張。

美日關稅降至15%，IKKA-KY可望受惠。其3大客戶營收比重分別為住友電裝佔28%、AISIN為18%、YOKO（TOTO）為14%。汽車客戶中TOYOTA供應鏈佔營收比重50%以上，其餘包括HONDA、NISSAN、VW。

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且IKKA藉由集團轉投資Mantis從協作機器人供應鏈佈局，把供應鏈建在台灣，機器人在世界發展日本將是重要市場，IKKA可以協助把機器人賣進日本或長期爭取打進供應鏈。IKKA-KY6月合併營收2.7億元，年減8.1%，為2024年3月以來新低；前6個月累計營收約17.17億元，年減1.64%。

IKKA-KY表示，鼓式電子手煞車（EPB）零件下半年將放量出貨；回生協調剎車系統零件及電動車用動力轉向系統和冷却模組零件預計年底開始出貨，全年營收和獲利可望維持去年水準。

IKKA-KY表示，鼓式電子手煞車（EPB）零件下半年將放量出貨；回生協調剎車系統零件及電動車用動力轉向系統和冷却模組零件預計年底開始出貨，全年營收和獲利可望維持去年水準。



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