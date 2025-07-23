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對等關稅下修、日股大漲逾千點 日股ETF破底翻

2025/07/23 09:40

對等關稅下修、日股大漲逾千點，日股ETF破底翻。（擷取自奇摩股市）對等關稅下修、日股大漲逾千點，日股ETF破底翻。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國與日本達成貿易協議，對等關稅下修至15%，受到此消息影響日股大漲逾千點、漲幅超過2.59%，今日包括富邦日本正2（00640L）、復華日本龍頭（00949）、中信日經高股息（00956）、中信日本商社（00955）、野村日本動能高息（00972）等ETF全部破底翻、漲幅超過4%，其中，富邦日本正2ETF漲幅超過5.5%。

此前美國總統川普聲稱將對日本課徵25%關稅，不過，昨日晚間川普宣布，日本將開放包括汽車、卡車、稻米和其他一些農產品及產品等市場，因此，對等關稅下修至15%，日股開盤後一路大漲，目前最高漲點已超過1000點。

受到對等關稅消息影響，之前日股表現欠佳，日股ETF成交量也低迷，一日的成交量甚至在百張以下，不過，今日日股大漲，日股ETF不僅股價翻紅、成交量也較昨日倍增。

元大投顧對日股最新報告中則分析，除對等關稅外，由於日本米價居高不下，市場關注焦點放在日本央行對通膨的看法，預估短期內日本央行對於貨幣政策維持不變，此舉降低市場不確定，將為股市帶來支撐。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，4月2日對等關稅宣布前，日本企業今年獲利年增率據機構預估約為 8.6%，其後 4月9日至7月9日關稅暫緩期的條件為25%、汽車關稅50%、鋼鐵10%，獲利成長率下降至2.2%。

如今實際美國對日關稅拍定由25%調整至15%，為目前亞洲地區最低，代表市場預估最壞狀況已經過去。元大投信指出，未來在日本企業獲利成長率穩健、公司治理改革，以及企業回購金額持續攀升，國際資金配置日本的需求仍高，貿易局勢正向有助資金信心，有利日股挑戰新高行情。

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