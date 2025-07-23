美日達成貿易協議 日本汽車股應聲大漲

美日達成貿易協議，包括豐田汽車（Toyota）等日本汽車股週三（23日）股價大漲。（示意圖，美聯社）



林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普美東時間週二（22日）宣布，美國與日本達成協議，美國向日本徵收的對等關稅稅率將降至15％。消息一出，激勵日本汽車股週三（23日）盤中大漲。

綜合媒體報導，川普週二在社群媒體「真實社群（Truth Social）」發文表示：「我們剛與日本完成了一項龐大的協議，也許是有史以來最大的一筆交易。」川普指稱，日本將在美國投資5500億美元（約新台幣16.2兆元），而美國將獲得其中90%的利潤，這項協議將創造數十萬個就業機會，可說是前所未有。

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川普提到，日本將對美開放市場，包括汽車和卡車、白米以及其他農產品等項目，日本將對美國支付15%的對等關稅。川普強調：「這是美國非常令人振奮的時刻，值得高興的是，我們將持續與日本維持良好關係，感謝各位對於此事的持續關注。」

消息公布後，豐田汽車（Toyota）、日產汽車（Nissan）和本田汽車（Honda）等日本汽車股週三聞訊大漲。

截至台北時間23日早上8點40分，豐田汽車股價暫報2774日圓，漲幅11.1%、日產汽車股價暫報332日圓，漲幅9.01%、本田汽車股價暫報1612日圓，漲幅8.59%。

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