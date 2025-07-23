「這群人」豪擲500億美元 直接買爆全球股市

相關數據顯示，目前股市這波強勢漲勢，很大程度上是由散戶投資人所驅動。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股近期強勢上漲，再創歷史新高，市場分析指出，推升這波漲勢的主要動力，來自廣大散戶投資人的積極進場。自美國總統川普於今年4月宣布加徵關稅以來，散戶便展開了瘋狂的「逢低買進」行動，形成強勁資金動能。相關數據顯示，目前股市這波強勢漲勢，很大程度上是由散戶投資人所驅動。巴克萊銀行的分析師估計，過去一個月內，散戶投資人向全球股市投入了約 500 億美元（約1.48兆元新台幣）資金。相比之下，機構投資人的買盤顯得相對保守。

《商業內幕》報導，標普 500 指數自 4 月初那波歷史性的拋售潮以來，如今已從 4 月 8 日的低點上漲了 26%。分析人士形容，回過頭來看，所謂的「解放日」引發了歷史性、由散戶主導的「逢低買進潮」。

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華爾街也正密切關注散戶對美股日益高漲的投資熱情。摩根大通在本月致客戶的報告中指出，2025年上半年，散戶淨買入股票的金額達到了 2700 億美元（約8兆元新台幣）。該行並預測，到 2025 年底，散戶可能再買入價值 3600 億美元（約10.67兆元新台幣）的股票，進一步推動標普500指數再上漲 5% 至 10%。

市場研究機構 Vanda Research 也發布報告指出，今年上半年散戶對股票與交易所交易基金（ETF）的累計淨買入額達到 1553 億美元（約4.6兆元新台幣），為過去10年同期最高。該機構分析師 Ianchini 在上週另一份報告中指出：「散戶第2季迄今的參與度維持高檔，投資組合的良好表現是主因之一。加上4月成功的逢低買進操作，以及就業市場尚稱穩健，這些因素都有助於解釋為何散戶投資人在2025年，仍是股市需求的穩定來源。」

根據 eToro 在5月進行的一項調查，有 61% 的散戶表示他們會在市場下跌時進場，並多數認為當跌幅達到18%以上時才是買進時機。值得注意的是，年輕投資人對市場波動的反應最為明顯。高達 91% 的 Z 世代與 87% 的千禧世代受訪者表示，他們會在市場出現大幅波動時調整投資策略。

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