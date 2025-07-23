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避險情緒爆發！黃金強勁登上5週高點

2025/07/23 08:48

黃金價格週二（22日）攀升至5週高點。（美聯社）黃金價格週二（22日）攀升至5週高點。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（22日）攀升至5週高點，受貿易不確定性與美國公債殖利率走低的推動，投資人也持續關注美國總統川普8月1日的關稅最後期限。

現貨黃金上漲1%，至每盎司3428.84美元，創下自6月16日以來新高。美國黃金期貨則上漲1.1%，報每盎司3443.70美元。

美國10年期公債的殖利率降至近2週低點，使得不具收益率的黃金相對更具吸引力。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「貿易不確定性推動了部分避險需求。目前美國正與數個國家談判貿易協議，市場傳聞美國與歐盟可能無法達成協議，甚至雙方距離協議仍相當遙遠。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二表示，他下週將與中國官員會面，暗示可能延後原定8月12日的關稅期限。他並補充，美國準備宣布與其他國家的「一連串貿易協議」。

與此同時，歐盟外交官也暗示，由於貿易協議前景黯淡，歐盟正考慮對美國採取更廣泛的反制措施。

Reliance Securities 資深商品分析師特里維迪（Jigar Trivedi）表示：「黃金可能仍將維持多頭走勢。目前強勁阻力位落在3420美元附近，而下方支撐則在3350美元左右。」

投資人也在為下週的聯準會（Fed）會議做準備。雖然市場普遍預期聯準會將維持利率不變，但市場仍密切關注10月降息的可能性。

黃金在不確定時期通常被視為避險資產，而在低利率環境中也往往表現良好。

貝森特週二還表示，目前沒有必要要求聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）立即下台。這番話是在他前一天呼籲對聯準會這個機構進行全面檢討之後說的。

另一方面，在川普要求聯準會降息壓力日增之際，聯準會副主席鮑曼（Michelle Bowman）強調維護聯準會獨立性的重要性。

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