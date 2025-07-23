晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

自民黨大選慘敗 日媒：石破茂將自身未來寄託在與美談判

2025/07/23 08:58

日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（歐新社）日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本週日（20日）舉行了參議院選舉，執政黨自民黨未能保住過半席次，大大削弱了首相石破茂（Shigeru Ishiba）在日本國內的地位，日媒報導指出，石破茂面臨黨內逼宮，正在將自己的未來寄託在與美國的關稅談判進展。

《讀賣新聞》週三（23日）報導，一旦美日貿易談判結果明朗，將決定石破是否留任首相。新聞發佈不久後，川普就在社群平台表示，與日本達成貿易協議，將對日本徵收的關稅稅率從原先公佈的25％降至15％。

日本剛結束參議院選舉，執政黨自民黨慘敗，身為自民黨總裁的石破仍堅持留任，石破表示，貿易談判是他需要留任的理由之一，但也有部份人士認為，隨著日本與美國達成貿易協議，似乎將為石破下台鋪平道路。

《讀賣》報導指出，如果貿易談判取得進展，石破計劃在7月底前訪問美國，親自與川普進行會談。日本貿易代表、經濟再生相赤澤亮正（Ryosei Akazawa）目前正在美國進行第8輪談判。

此前，美國財政部長貝森特曾暗示，雙方可能正接近達成協議。貝森特週二（22日）接受《福斯財經網》訪問時稱，談判進行得「非常順利」，並提到，石破在大選遭遇歷史性的失敗「給了他們一些動力」，促使他們在未來幾個月內完成談判。

自民黨選舉吞敗後，石破政府的支持率大幅下降，根據《讀賣》民調，石破內閣支持率僅剩22％，創下石破政府上台以來最低，更有54％的人認為石破應該辭任首相。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財