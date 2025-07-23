自民黨大選慘敗 日媒：石破茂將自身未來寄託在與美談判

日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本週日（20日）舉行了參議院選舉，執政黨自民黨未能保住過半席次，大大削弱了首相石破茂（Shigeru Ishiba）在日本國內的地位，日媒報導指出，石破茂面臨黨內逼宮，正在將自己的未來寄託在與美國的關稅談判進展。

《讀賣新聞》週三（23日）報導，一旦美日貿易談判結果明朗，將決定石破是否留任首相。新聞發佈不久後，川普就在社群平台表示，與日本達成貿易協議，將對日本徵收的關稅稅率從原先公佈的25％降至15％。

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日本剛結束參議院選舉，執政黨自民黨慘敗，身為自民黨總裁的石破仍堅持留任，石破表示，貿易談判是他需要留任的理由之一，但也有部份人士認為，隨著日本與美國達成貿易協議，似乎將為石破下台鋪平道路。

《讀賣》報導指出，如果貿易談判取得進展，石破計劃在7月底前訪問美國，親自與川普進行會談。日本貿易代表、經濟再生相赤澤亮正（Ryosei Akazawa）目前正在美國進行第8輪談判。

此前，美國財政部長貝森特曾暗示，雙方可能正接近達成協議。貝森特週二（22日）接受《福斯財經網》訪問時稱，談判進行得「非常順利」，並提到，石破在大選遭遇歷史性的失敗「給了他們一些動力」，促使他們在未來幾個月內完成談判。

自民黨選舉吞敗後，石破政府的支持率大幅下降，根據《讀賣》民調，石破內閣支持率僅剩22％，創下石破政府上台以來最低，更有54％的人認為石破應該辭任首相。

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