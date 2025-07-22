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打造亞洲版那斯達克 簡立峰：盼AI成為台灣下一代護國群山

2025/07/22 15:20

前Google台灣董事總經理、行政院經發會創新經濟顧問簡立峰會後受訪表示，有很多AI軟體人才在美國矽谷，台灣可以跟矽谷連結，期許AI產業能夠成為台灣下一代的護國群山。（記者陳鈺馥攝）前Google台灣董事總經理、行政院經發會創新經濟顧問簡立峰會後受訪表示，有很多AI軟體人才在美國矽谷，台灣可以跟矽谷連結，期許AI產業能夠成為台灣下一代的護國群山。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開「經濟發展委員會」顧問會議，討論「AI新十大建設」方案。前Google台灣董事總經理、行政院經發會創新經濟顧問簡立峰會後受訪表示，期許AI產業能夠成為台灣下一代的護國群山，有很多AI軟體人才在美國矽谷，台灣可以跟矽谷連結。

熟稔AI領域的簡立峰指出，行政院提出「AI新十大建設」，大家都知道過去半導體產業成為台灣的「造山者」，也是護國神山。「AI新十大建設」在新時代當中，我們期許它能夠成為下一代的護國群山。

簡立峰談及，台灣的強項在於矽光子技術，讓台灣的半導體在通訊方面更加強大，量子電腦讓台灣在半導體及其他產業能夠發光發亮，更重要的是AI全方位的應用，包括百工百業、智慧政府的應用，也要用軟體來登峰。

簡立峰說，台灣在硬體方面有很大優勢，AI軟體人才在世界上都名列前茅，現在要把海內外人才與硬體產業搭配，「以硬來帶軟」讓軟體產業在下一個世代成為台灣護國群山的基石，今天顧問都有幫政府有許多方向的提點，整個團隊的規劃都非常完整。

簡立峰描述，雖然台灣面臨少子化，但我們會有無人機和更多的機器人，這些都台灣值得發展的，即便是少子化、高齡化的台灣，在AI時代我們仍然可以持續有良好發展。

簡立峰說，在會議中，他有提到我們有很多年輕的AI人才在美國矽谷，有3人是國際重要的獨角獸，台灣是有人才的，未來可以連結矽谷，把台灣的強項發揮。此外，現在有很多資金想來台灣，台灣要打造亞洲版的那斯達克（NASDAQ），可以吸引很多國際新創公司來台。

財信傳媒董事長、政院經發會顧問謝金河指出，今天主要討論重點是AI新十大建設及AI未來發展方向，院長對於用AI發展台灣的國力非常重視，聽了很多AI人才延攬的簡報，AI發展在矽光子技術、量子電腦、AI智慧機器人，政府能夠協助的角度，為產業添加更多柴火。

謝金河談及，今天也討論到要如何建構亞洲版的那斯達克（NASDAQ），希望讓資本市場有更高效率收集資金的功能，重點就是如何讓台灣競爭力能夠有效發揮，在全世界AI發展道路上，台灣能有強而有力的發展動能。

行政院經發會第2次顧問會議「創新經濟分組」會議上午在行政院召開，出席的民間委員有前行政院長、該組召集人林信義、共同召集人李長庚，以及擔任經發會顧問的吳東亮、謝金河、邱德成、翁嘉盛、陳清港、黃男州、詹文男、簡立峰、顏漏有、魏啟林、高一誠、陳思寬、潘思亮、蕭明福。

行政院今日召開「經濟發展委員會」顧問會議，由行政院長卓榮泰今日主持。（記者陳鈺馥攝）行政院今日召開「經濟發展委員會」顧問會議，由行政院長卓榮泰今日主持。（記者陳鈺馥攝）

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