減班休息自救懶人包 薪資勞健保4大權益看這裡

〔記者李靚慧／台北報導〕當公司受美國關稅影響，要跟你協商「減班休息」時，該怎麼辦？一般民眾最關心的不外乎薪資如何計算？休假怎麼排？勞健保會不會受影響？本文整理四大關鍵，讓你一次搞懂自身權益 。

《關鍵一：休假天數怎麼排？》

雇主只能在雙方約定的「正常上班日」實施減班休息，減少工時及工資，不得要求勞工用原本就該放假的例假日、休息日及國定假日來抵充。這些假日工資應照常發給，不得扣除 。

《關鍵二：薪水到底怎麼算？》

薪資雖會因工時減少而降低，但絕不能低於最低工資。

案例說明：假設月薪3萬元的勞工，每日工資1000元，雇主協商每月減班休息6天，薪水扣除6000元後，降至2萬4000元 。

法定底線：因2萬4000元已低於最低工資2萬8590元，雇主依法仍須至少支付2萬8590元給勞工 。

《關鍵三：勞健保與勞退權益》

雖然每月工作日減少，雇主仍應為勞工投保勞、健保，同時「依照原有薪資」，為勞工提繳6%勞工退休金。

雇主雖可依據調降後的薪資，申請調降勞保投保級距以減少支出，但同樣不得低於最低工資所對應的級距。當然也可以維持原薪資投保勞保。

《關鍵四：若不同意或老闆違法怎麼辦？》

．勞工若不同意，雇主不得片面實施。若雇主強行實施，勞工可依《勞基法》第14條不經預告終止契約，並請求資遣費 。

．雇主若違法，例如薪資給付不足、未投保勞健保、不提撥勞工退休金等狀況，勞工可向地方主管機關（如勞工局）提出檢舉 。

