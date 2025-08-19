台灣沒有「無薪假」！「減班休息」月薪低於這數字就違法

勞動部提醒，減班休息「不是無薪假」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新統計，至8月15日全台已有近4000人被迫實施減班休息（俗成無薪假），半個月淨增加近500人，這個被國人俗稱的「無薪假」一詞，讓許多身處關稅海嘯第一排的製造業勞工尤其恐慌，擔心若因為高關稅讓工廠撐不下去，也被迫放「無薪假」，是不是就沒薪水生活了？對此，勞動部嚴正澄清，並無「無薪假」一詞，應稱為「減班休息」，且勞工還是可領到最低工資為2萬8590元。

究竟「無薪假」一詞從何而來？據傳是2008年金融海嘯時期，許多企業因訂單減少，開始要求員工在家休假且不支薪，以降低人事成本，因此被稱為「無薪假」，對此，勞動部重申，相關勞動法令中，沒有「無薪假」這個名詞。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，事業單位若受景氣影響營運困難，勞雇雙方協商減少工時，相關的薪資規定，包括「勞基法」21條，工資由勞雇雙方議定之，但不得低於基本工資，在「最低工資法」施行後，勞工的工資就是不得低於最低工資，目前的最低工資為2萬8590元。

此外，勞動部也在2011年訂定「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，明定事業單位若受景氣因素影響致停工或減產，為避免資遣勞工，在勞雇雙方協商同意下，得暫時縮減工作時間及減少工資，但對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於最低工資。

勞動部提醒，減班休息「不是無薪假」，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

減班休息自救懶人包 薪資勞健保4大權益看這裡

