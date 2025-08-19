晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣沒有「無薪假」！「減班休息」月薪低於這數字就違法

2025/08/19 15:55

勞動部提醒，減班休息「不是無薪假」。（記者李靚慧攝）勞動部提醒，減班休息「不是無薪假」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新統計，至8月15日全台已有近4000人被迫實施減班休息（俗成無薪假），半個月淨增加近500人，這個被國人俗稱的「無薪假」一詞，讓許多身處關稅海嘯第一排的製造業勞工尤其恐慌，擔心若因為高關稅讓工廠撐不下去，也被迫放「無薪假」，是不是就沒薪水生活了？對此，勞動部嚴正澄清，並無「無薪假」一詞，應稱為「減班休息」，且勞工還是可領到最低工資為2萬8590元。

究竟「無薪假」一詞從何而來？據傳是2008年金融海嘯時期，許多企業因訂單減少，開始要求員工在家休假且不支薪，以降低人事成本，因此被稱為「無薪假」，對此，勞動部重申，相關勞動法令中，沒有「無薪假」這個名詞。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，事業單位若受景氣影響營運困難，勞雇雙方協商減少工時，相關的薪資規定，包括「勞基法」21條，工資由勞雇雙方議定之，但不得低於基本工資，在「最低工資法」施行後，勞工的工資就是不得低於最低工資，目前的最低工資為2萬8590元。

此外，勞動部也在2011年訂定「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，明定事業單位若受景氣因素影響致停工或減產，為避免資遣勞工，在勞雇雙方協商同意下，得暫時縮減工作時間及減少工資，但對於按月計酬全時勞工，其每月工資仍不得低於最低工資。

勞動部提醒，減班休息「不是無薪假」，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

相關新聞請見

減班休息自救懶人包 薪資勞健保4大權益看這裡

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財