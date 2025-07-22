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中高齡勞工遭資遣勿浪費勞保年資 符合「1資格」可繼續加保

2025/07/22 12:13

勞動部提醒，中高齡勞工若遭資遣，留意勿浪費了勞保年資（記者李靚慧攝）勞動部提醒，中高齡勞工若遭資遣，留意勿浪費了勞保年資（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部統計，至114年3月底，超過8100人遭資遣，沒有工作之後，自然也沒有了勞保保障。但勞動部提醒，如果「勞保年資合計已滿15年」，但還未到可以「1次請領老年給付」的年紀，卻遭「非自願離職」，可讓勞工以資遣前的投保薪資繼續參加勞保，直到符合請領老年給付的時間為止，提醒勞工勿喪失自身權益。

根據「勞工保險條例」第9-1條，被保險人參加保險，年資合計滿15年，被裁減資遣而自願繼續參加勞工保險者，由原投保單位為其辦理參加普通事故保險，至符合請領老年給付之日止。

勞動部指出，該法條主要是為保障已經累積工作一段時間的勞工，1次請領老年給付的權益，因為根據1次請領老年給付的請領資格，必需是「參加保險年資合計滿15年，年滿55歲退職」，才可1次請領老年給付，因此，若在此之前遭公司資遣、裁員等「非自願離職」狀況，勞工當下勞保年資已滿15年，卻還沒滿55歲，可讓勞工「自願」繼續依照原投保級距參加勞保，直到年滿55歲、可1次請領老年給付為止，保費則是勞工自行負擔8成、政府負擔2成。

不過，勞工如果又找到工作，因已受僱於新公司，應該由新公司為其投保勞保，原本的自願繼續投保就得退保，不過，考量勞工適應新公司的情形，允許勞工在「2年內」，都可重回原先的自願投保身分。

舉例來說，勞保年資已15年的Ａ勞工，若在50歲時遭公司資遣，就可以被資遣時的投保薪資，繼續自願參加勞保，但如果Ａ勞工在半年後找到新工作，工作1年後覺得無法勝任而辭職，因為仍在被資遣的2年內，就可繼續以當時投保薪資自願加保，直至年滿55歲1次請領老年給付為止.，藉此鼓勵勞工積極謀職。

不過，這個優惠僅限「1次請領老年給付」，若想要請領老年年金，還是得找到新工作持續投保勞保，至年滿65歲申請老年年金，或是提前申請「減給年金」。

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