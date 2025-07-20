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關稅大亂鬥 歐洲最大港口變成「巨型停車場」

2025/07/20 15:46

比利時安特衛普-布魯日港已成為「一個巨大的停車場」，數千輛運往美國的車輛，包括轎車、貨車、卡車和拖拉機「閒置」在港口，製造商紛紛努力減輕川普關稅的影響。（法新社）比利時安特衛普-布魯日港已成為「一個巨大的停車場」，數千輛運往美國的車輛，包括轎車、貨車、卡車和拖拉機「閒置」在港口，製造商紛紛努力減輕川普關稅的影響。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國提高關稅後，歐洲最繁忙的貨櫃港口已成為數千輛滯留車輛的「非計劃性停車場」，預示著美國總統川普準備從8月1日起對歐盟進口產品徵收30%的關稅，屆時可能會出現港口混亂。

據英國《衛報》報導，比利時安特衛普-布魯日港（Antwerp-Bruges）實際上已成為「一個巨大的停車場」，數千輛運往美國的車輛，包括轎車、貨車、卡車和拖拉機「閒置」在港口，製造商紛紛努力減輕川普關稅的影響。

《衛報》稱，港口數據顯示，2025年上半年，對美國的新乘用車和貨車出口年減15.9%，5月份出口量明顯下滑，而這距離川普宣布全面徵收「解放日」關稅僅過去一個月。

安特衛普-布魯日港口在一份聲明中表示：今年下半年的前景仍不確定。很大程度上取決於歐盟和美國能否在8月1日前達成貿易協議。

美國對歐洲產汽車的關稅已從1月川普重返白宮前的2.5%飆升至4月初的27.5%，嚴重影響了歐洲汽車對美出口。

據報導，安特衛普-布魯日是歐洲對美國最大的出口港口，也是世界上最大的汽車運輸樞紐之一，2024年全球汽車出貨量將超過300萬輛。

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