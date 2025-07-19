黃金衝不破3400美元？「這貴金屬」卻漲瘋 分析師全說了

週五（18日）黃金價格上漲。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走弱及持續的地緣政治、經濟不確定性，提振了對避險金屬的需求，週五（18日）黃金價格上漲，鉑金則上漲觸及近11年高點。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲0.4%，至每盎司3358.3美元；黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司3351.18美元。

請繼續往下閱讀...

渣打銀行貴金屬分析師庫珀（Suki Cooper）表示，對美國債務增長和進一步關稅更新的擔憂可能會使黃金繼續成為關注的焦點，目前黃金的底部看起來得到了良好的支撐。

1名消息來源在本週早些時候透露，美國總統川普表示，他暫時沒有計劃開除聯準會（Fed）主席鮑爾，但仍未排除可能性，並再度對鮑爾未降息提出批評。

本週的經濟數據顯示，6月零售銷售成長優於預期，初領失業救濟金人數也比預期好。

瑞銀（UBS）商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）說：「市場參與者仍擔心Fed獨立性，現階段這些風險已經下滑，美國經濟數據也很穩固，抑制了黃金的上漲動力。但同時，川普仍希望Fed大幅降息，這也替黃金市場提供一定程度的支撐。」

BullionVault 研究主管艾許（Adrian Ash）說：「雖然因為沒有新的、特殊的政策衝擊，可能讓黃金短期內走勢顛簸，但根本的上升趨勢依然穩定，支撐力量來自央行買盤，也可以看到愈來愈多實質資金配置黃金的需求。」

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲0.3%，報每盎司38.23美元；現貨鉑金下跌 2%，至每盎司1428.65美元，但稍早觸及2014年8月以來的最高水準；現貨鈀金下跌1.6% 至1259.09美元。

艾許說，貴金屬市場的狂歡已經從避險資產黃金轉向了白銀、鉑金和鈀金，它們被視為利好增長的工業替代品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法