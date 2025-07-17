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大力按讚人形機器人 和椿程天縱：未來會一人好幾台

2025/07/17 13:58

和椿董事長程天縱（右起），副董事長張已昇看好人形機器人未來發展。（記者方韋傑攝）和椿董事長程天縱（右起），副董事長張已昇看好人形機器人未來發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕人形機器人持續成為產業關注焦點，和椿（6215）董事長程天縱大力看好此類產品後續發展，強調人形機器人發展道路如同政治從中央集權走向民主，會從現在的少數科技寡頭掌握一直走向全面普及化，就像是過去的電腦、電話等科技產品的演變軌跡，「將來人形機器人也會一人好幾台」。

程天縱認為，觀察過往科技商品的進程，不難發現初期多由集中控制、造價高昂且應用受限，但是隨著時間演進與規模放大，最終逐步落地、價格下滑，並普及至個人用戶。過去電話由電信局接線掌控，後來轉為按鍵式與無線化，最終進化為每人擁有多部智慧型手機，

程天縱表示，自己早在十多年前便提出「產品4.0」概念，主張智能與動能融合將成為新一代產品核心，而人形機器人正是代表性樣態之一，其特點在於可融入既有環境、無須改變人類生活場域的設計邏輯，「我們的世界就是為有兩條腿、兩條手的人設計的，若要改造環境來配合機器，代價極高。」

在技術層面，程天縱指出，無論是人形機器人、無人駕駛車還是無人機，皆屬於「結合智能與運動」的物理AI裝置，其供應鏈結構幾乎一致，核心元件包括「三電三鐵」—電池、電機（馬達）、電控，以及鋁、鋼與複合材料等結構件，這類產品目前普遍仍存在長時間使用後破裂的技術難題，有待未來繼續突破。

儘管技術演進速度加快，法規滯後卻成為關鍵瓶頸。程天縱提醒，未來人形機器人若在街道行走、家庭照護過程中造成意外，責任歸屬與保險機制亟需建立，「科技的速度愈轉愈快，但立法速度跟不上，就會限制普及的時間點。」

程天縱也觀察國際市場指出，全球發展人形機器人的國家中，以美、日、中、德四國領先布局，其中，中國已有多家類人機品牌快速崛起，日本則聚焦於物流應用，美國與德國則各有工業自動化強項。相關業者主要可分為三大類型：從AMR（自主移動機器人）進化的廠商、以工業機械手臂延伸的企業，以及一開始即自研人形機器人的開創者。

程天縱補充，人形機器人勢必會跨越「誕生期」的門檻，過程中除了硬體良率與生產規模，AI大腦的成熟度也相當重要。ChatGPT等生成式AI的出現，讓人形機器人大腦加速進化，他感嘆：「我原本以為要到2040年、2050年才會進入這階段，沒想到AI橫空出世，讓進度整個提前了。」

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