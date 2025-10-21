看不到天花板！台積電飆1500元、指數登27969點 雙雙創新高

看不到天花板！台積電飆1500元、指數登27969點雙雙創新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美企業獲利強勁，加上蘋果勁揚近4%創天價，美股4大指數週一（20日）全面走揚，帶動亞股同樂，日韓股漲逾1%，而台股在昨創新高後，週二在台積電、鴻海、環球晶、緯創等電子股開盤上漲，指數開盤漲53.92點，以27742.55點開出，在電子股領攻，傳產與金融股也加入上漲行列，指數開高走高，在台積電買盤追價，股價正式站上1500點新天價，指數跟著上漲281點，來到27969點，雙雙創新天價。

美國財報季進入高峰，許多企業獲利表現強勁，而蘋果隨著iPhone 17系列熱賣，股價創下新高，同時投資人也希望美中兩國貿易緊張關係緩和，美國華爾街股市4大指數20日全部收高。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，蘋果勁揚近4％，收在每股262.24美元，創下歷史新高。而蘋果股價創新高領漲大盤，費城半導體指數上漲近1.6%，收在6885.03點，創下歷史新高。

亞股週二追隨華爾街漲勢，日韓股漲逾1%，而日股在週一首度突破49000點後，週二一度漲逾600點，指數逼近50000點大關。

