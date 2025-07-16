晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高所得人士生活成本最高10個城市 亞洲搶3、歐洲5個

2025/07/16 18:15

今年，高淨值人士生活成本最高的十大城市中，亞洲有3個，歐洲佔5個，美國和中東個搶1席。（路透）今年，高淨值人士生活成本最高的十大城市中，亞洲有3個，歐洲佔5個，美國和中東個搶1席。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據瑞士銀行Julius Baer發布的《2025年全球財富和生活方式報告》，新加坡連續第3年成為全球財富高淨值人士（ high-net-worth individuals）生活成本最高的城市。

該報告基於瑞士寶盛生活方式指數，該指數考察全球25個主要城市富裕消費者購買和使用的20種商品和服務的相對成本，例如汽車、珠寶、律師和私立學校。該報告還包含360名高淨值人士（家庭資產100萬美元或以上）的調查數據。

報告稱，這項研究的數據收集是在美國政府宣布關稅計畫之前完成，因此隨後的市場動盪並未計入今年的數據。

值得注意的是，報告顯示，以美元計算，高淨值人士的生活方式成本下降2%。報告指出，這一下降意義重大，因為「從歷史上看，高端消費品價格的漲幅是平均消費品價格的兩倍」。

受訪的高淨值人士的全球支出仍有所成長，儘管增幅低於前幾年。與中東、拉丁美洲、北美和亞太地區相比，歐洲的增幅最為緩慢。以下是全球高淨值人士生活成本最高的十大城市：

1. 新加坡
2. 倫敦
3. 香港
4. 摩納哥
5. 蘇黎世
6. 上海
7. 杜拜
8. 紐約
9. 巴黎
10. 米蘭

今年，高淨值人士生活成本最高的十大城市中，歐洲佔5個，其中倫敦位居榜首，位居全球第2。倫敦在該指數中一直表現強勁。

杜拜的排名從去年的第12位大幅躍升至第7 位，主要歸因於房地產、汽車和香檳價格的上漲。
上海則從第4位跌至第6位，與2022年的榜首相比大幅下滑。值得注意的是，榜單前十名中只有一個美國城市紐約。

亞太地區位居榜首，新加坡和香港佔據生活成本最高的前3名中的兩個。

瑞士寶盛研究分析師表示：亞太地區仍然是全球增長最快的地區之一。2024年實際GDP年增4.5%，較2023年的5.1%略有放緩，但仍高於3.3%的全球平均水平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財