高所得人士生活成本最高10個城市 亞洲搶3、歐洲5個

今年，高淨值人士生活成本最高的十大城市中，亞洲有3個，歐洲佔5個，美國和中東個搶1席。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據瑞士銀行Julius Baer發布的《2025年全球財富和生活方式報告》，新加坡連續第3年成為全球財富高淨值人士（ high-net-worth individuals）生活成本最高的城市。

該報告基於瑞士寶盛生活方式指數，該指數考察全球25個主要城市富裕消費者購買和使用的20種商品和服務的相對成本，例如汽車、珠寶、律師和私立學校。該報告還包含360名高淨值人士（家庭資產100萬美元或以上）的調查數據。

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報告稱，這項研究的數據收集是在美國政府宣布關稅計畫之前完成，因此隨後的市場動盪並未計入今年的數據。

值得注意的是，報告顯示，以美元計算，高淨值人士的生活方式成本下降2%。報告指出，這一下降意義重大，因為「從歷史上看，高端消費品價格的漲幅是平均消費品價格的兩倍」。

受訪的高淨值人士的全球支出仍有所成長，儘管增幅低於前幾年。與中東、拉丁美洲、北美和亞太地區相比，歐洲的增幅最為緩慢。以下是全球高淨值人士生活成本最高的十大城市：

1. 新加坡

2. 倫敦

3. 香港

4. 摩納哥

5. 蘇黎世

6. 上海

7. 杜拜

8. 紐約

9. 巴黎

10. 米蘭

今年，高淨值人士生活成本最高的十大城市中，歐洲佔5個，其中倫敦位居榜首，位居全球第2。倫敦在該指數中一直表現強勁。

杜拜的排名從去年的第12位大幅躍升至第7 位，主要歸因於房地產、汽車和香檳價格的上漲。

上海則從第4位跌至第6位，與2022年的榜首相比大幅下滑。值得注意的是，榜單前十名中只有一個美國城市紐約。

亞太地區位居榜首，新加坡和香港佔據生活成本最高的前3名中的兩個。

瑞士寶盛研究分析師表示：亞太地區仍然是全球增長最快的地區之一。2024年實際GDP年增4.5%，較2023年的5.1%略有放緩，但仍高於3.3%的全球平均水平。

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