比躺平還慘！中國年輕人當「老鼠人」整天躺床對未來絕望

近來，「老鼠人」生活方式在中國迅速走紅。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷的背景下，中國年輕人正在流傳「老鼠人」一詞，他們日夜顛倒、蜷居斗室、以低慾望方式與現實妥協。從「佛系」到「躺平」，如今在高失業與階級焦慮中，「老鼠人」反映出一整代人的無力與逃避，也凸顯中國青年對未來的迷惘。

新加坡《聯合早報》報導，中國安徽一位名叫尹浩的20歲大學生受訪指出，過去一年大多數時間的日常作息，自己是一名典型的「老鼠人」，除了上課時間之外，宿舍裡1.2公尺寬的床鋪就是他的「鼠窩」，而用遮光簾圍起來的空間，就是他的「鼠鼠世界」。每天凌晨2點才入睡，上午10點醒來，躺在床上滑手機直到吃飯時間，飯後再睡個午覺，下午5點醒來再滑幾下手機就到晚餐時間，餐後繼續刷影片、打遊戲直到深夜。

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過去幾個月，低能量的「老鼠人」生活方式在中國迅速走紅，成為繼「佛系」、「躺平」、「擺爛」後又一個受到關注的現象。這一概念最早源自俄羅斯，透過短影音傳入中國後，被用來形容蜷居出租屋、靠廉價外賣度日、作息日夜顛倒的低慾望青年。

報導指出，在中國經濟低迷、青年失業率高、社會內卷加劇的背景下，「老鼠人」相關話題在中國全網瀏覽量近20億次，越來越多年輕人認同這一身份，並選擇成為「老鼠人」。

尹浩2023年剛上大學時，原本是個標準好學生，上課從不缺席、積極參加社團活動，還經常在圖書館一待就是一整天。然而，隨著步入社會的時間越來越近，來自小縣城的尹浩愈來越感到力不從心。他說「我在人群中不突出，也沒有家庭托舉，單靠自己的努力想要出人頭地實在太難了。」在室友的影響下，尹浩的生活習慣逐漸向老鼠人靠攏。他說「最開始只是偶爾打打遊戲，後來熬夜越來越頻繁，慢慢就適應了這種『鼠鼠』的節奏，再也回不去了。」

看不到希望、對現實感到無力，這是成為老鼠人的共同原因。中國官方數據顯示，過去幾年，中國大學畢業生人數持續攀升，今年高校畢業生預計將達到1222萬人的歷史新高，也是連續第四年突破千萬人。與此同時，4月非在校生青年失業率雖降至今年來新低，但仍高達15.8%。

中國重慶市協和心理顧問事務所所長譚剛強接受《聯合早報》採訪時分析，相較過去的「躺平」，當下的老鼠人感受到的沮喪程度更深。譚剛強說「躺平僅僅是工作太勞累，或收入不高，但至少還有工作可做、有收入可收。當下年輕人面對的現實，不再是簡單地振作起來就能解決，他認真讀書，但讀了書還是沒有出路；他認真工作，但工作都可能沒了；他認真生活了，但生活品質也沒有提升。」

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