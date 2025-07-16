日企主管遭中國判刑 加速日本資金遠離中國

日本經濟新聞也報導，中國投資環境惡化，2024年日本對中淨投資額與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%，可見日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。（路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕2023年3月在中國遭到拘留並被控間諜罪的日本知名製藥廠男主管，今天被北京地院判決3年6個月的有期徒刑。日媒報導，這次判決有罪，對於未來日中人員交流和日企投資勢必造成影響，而日本經濟新聞今天也報導，中國投資環境惡化，2024年日本對中淨投資額與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%，可見日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。

日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）公司派駐中國的名60多歲日籍男主管，在2023年3月遭到中國拘留，這位男主管長年駐中，為安斯泰來的資深高階主管，也是日本在中國商界的重要成員，他當時正要結束駐中任務返回日本，但就在離開北京的前一天遭到拘留，此事在中國日企圈引發很大的震撼。

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2年多來，日本曾透過各管道要求中方放人，但中方相應不理，去年8月這名男主管被以間諜罪起訴，同年1月進行首次公審，中方未透露起訴的具體內容。今天北京市第二中級人民法院宣判3年6個月有期徒刑。

中國在2014年施行「反間諜法」後，有17個日本人被拘留，其中有12人被判有罪，目前還有5人處於被拘留的狀態，今年5月也有一名2021年底在上海被拘留的50多歲日本男性，被以「從事間諜活動」的理由判處12年徒刑。

事實上，外資人員近年在中國被捕事件頻傳，例如2023年美國民間調查公司「美思明智集團」5名中國籍員工被拘留，今年3月才被釋放，2024年一名南韓三星前員工也被以間諜罪嫌被拘留。

日經報導指出，中國曾是「世界工廠」，過去以廉價且充足的勞動力吸引全球企業，日本企業也紛紛赴中設立生產基地。但近年中國工資上漲優勢減弱，又遭遇景氣放緩的衝擊，再加上員工可能遭到拘捕的風險，也影響到日企投資中國的意願。

報導引用日本財務省的統計顯示，2024年日本對中淨投資額僅5116億日圓（約合台幣1029億元），與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%。

日本貿易振興機構（JETRO），2024年對3162家有意開展海外業務的日企進行調查，其中表示「有意在中國擴張或開展新業務」的日本企業比例僅33%，為2013年度以來最低。

國際協力銀行（JBIC）2024年底對日本製造業的一項調查也顯示，在「具有中期發展潛力的市場」的項目中，中國跌至第6名，也創歷來最低。

這些調查均顯示，日企對中國市場的未來發展抱持悲觀，日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。

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