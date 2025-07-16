晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日企主管遭中國判刑 加速日本資金遠離中國

2025/07/16 17:29

日本經濟新聞也報導，中國投資環境惡化，2024年日本對中淨投資額與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%，可見日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。（路透）日本經濟新聞也報導，中國投資環境惡化，2024年日本對中淨投資額與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%，可見日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。（路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕2023年3月在中國遭到拘留並被控間諜罪的日本知名製藥廠男主管，今天被北京地院判決3年6個月的有期徒刑。日媒報導，這次判決有罪，對於未來日中人員交流和日企投資勢必造成影響，而日本經濟新聞今天也報導，中國投資環境惡化，2024年日本對中淨投資額與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%，可見日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。

日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）公司派駐中國的名60多歲日籍男主管，在2023年3月遭到中國拘留，這位男主管長年駐中，為安斯泰來的資深高階主管，也是日本在中國商界的重要成員，他當時正要結束駐中任務返回日本，但就在離開北京的前一天遭到拘留，此事在中國日企圈引發很大的震撼。

2年多來，日本曾透過各管道要求中方放人，但中方相應不理，去年8月這名男主管被以間諜罪起訴，同年1月進行首次公審，中方未透露起訴的具體內容。今天北京市第二中級人民法院宣判3年6個月有期徒刑。

中國在2014年施行「反間諜法」後，有17個日本人被拘留，其中有12人被判有罪，目前還有5人處於被拘留的狀態，今年5月也有一名2021年底在上海被拘留的50多歲日本男性，被以「從事間諜活動」的理由判處12年徒刑。

事實上，外資人員近年在中國被捕事件頻傳，例如2023年美國民間調查公司「美思明智集團」5名中國籍員工被拘留，今年3月才被釋放，2024年一名南韓三星前員工也被以間諜罪嫌被拘留。

日經報導指出，中國曾是「世界工廠」，過去以廉價且充足的勞動力吸引全球企業，日本企業也紛紛赴中設立生產基地。但近年中國工資上漲優勢減弱，又遭遇景氣放緩的衝擊，再加上員工可能遭到拘捕的風險，也影響到日企投資中國的意願。

報導引用日本財務省的統計顯示，2024年日本對中淨投資額僅5116億日圓（約合台幣1029億元），與3年前相比減少63%，但對全球整體反增37%。

日本貿易振興機構（JETRO），2024年對3162家有意開展海外業務的日企進行調查，其中表示「有意在中國擴張或開展新業務」的日本企業比例僅33%，為2013年度以來最低。

國際協力銀行（JBIC）2024年底對日本製造業的一項調查也顯示，在「具有中期發展潛力的市場」的項目中，中國跌至第6名，也創歷來最低。

這些調查均顯示，日企對中國市場的未來發展抱持悲觀，日本資金正在遠離中國，轉向其他地區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財