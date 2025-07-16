前美國大使伯恩斯：中國傾銷過剩產品 川普有權對北京強硬

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）表示，川普總統有權對中國採取強硬態度，因為中國對美國進行傾銷。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）7月15日在科羅拉多州舉行的在阿斯彭安全論壇發表演說，罕見稱讚總統川普的關稅戰略，認為川普有權對中國採取強硬態度，因為中國對美國進行傾銷行為，並反駁了一些批評川普貿易政策人士的說法，即中國在貿易談判中佔了上風。

伯恩斯指出，美中雙方都有強大的經濟動機達成貿易協議，這是一種共生關係，中國境內有超過1萬家美國公司，而且美國是中國最大的出口市場，邏輯和自身利益將引導雙方達成協議，兩國正「緩慢地走向某種協議」。

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美中5月12日在日內瓦達成協議，雙方將削減115%關稅，為期90天。伯恩斯對美國談判代表財長貝森特表示讚賞，認為他在與中國副總理何立峰的談判表現令人印象深刻。

伯恩斯認為，川普有權對中國採取強硬態度，因為中國對美國進行傾銷行為。他表示：「我們必須進行艱難地討價還價，就如前財長葉倫（Janet Yellen）公開說的，中國生產的鋼鐵、機器人、電動車、鋰電池、太陽能板是國內需求的2到3倍，並將它們傾銷到世界其他地方。」

伯恩斯也提及中國日益增長的野心。他說：「中國的意志、野心和日益增強的實力，無論是技術、經濟、情報機構，還是解放軍，這不僅是一記警鐘，我們必須做好準備，必須提高自己的實力。」

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