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川普徵50％關稅惹怒巴西人 ! 巴西妓院反制美客「川普稅」爆紅

2025/07/16 11:42

巴西妓院對美國客人徵收50%「川普稅」。（擷取自x平台EuMesmo09573124）巴西妓院對美國客人徵收50%「川普稅」。（擷取自x平台EuMesmo09573124）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對所有巴西進口貨品實施50%關稅，不僅讓巴西總統氣爆，將關稅函文退回給川普政府，也挑起了巴西人民的反美情緒。英媒報導，一間巴西妓院近日對美國客戶額外加收「川普關稅」，稅率不偏不倚就是50%。

英媒指出，這張收據幾小時內在x平台被轉發了近15萬次，引發廣泛討論與嘲諷。

英媒報導，一間位於巴西東北部城市福塔雷薩（Fortaleza）的情色酒吧Cabare Thatys Drinks，因客戶群是美國人，所以加了50%的川普費用（Tarifa do Trump），這導致一晚消費大幅飆升，而這張收據由一位匿名美國客人所揭露。

文中指出，這張收據除了標準的全套服務費用33.35英鎊外（約新台幣1311元），美國客人還額外被收取了14.01英鎊（約新台幣550元），最後帳單總額為55.36英鎊（約新台幣2176元）。

對於這間巴西妓院的「反擊措施」，巴西政治團體「青年為民主」（Youth for Democracy）在社群上幽默表示，對美國的報復已經從福塔雷薩展開了，這比國會還愛國。當地網友也發聲力挺，「我支持這家店，一切都符合消費者保護法」。

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