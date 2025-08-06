晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

東京威力科創上周五曾重挫17％ 今天開盤續跌4％

2025/08/06 08:34

台積電被爆出，數名前員工涉嫌在職期間違規取得2奈米先進製程核心機密。（彭博資料照）台積電被爆出，數名前員工涉嫌在職期間違規取得2奈米先進製程核心機密。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昨（5）日台積電被爆出，數名前員工涉嫌在職期間違規取得2奈米先進製程核心機密，已遭公司火速開除，並啟動司法程序，而據傳台積電員工竊取2奈米資料均流向日商東京威力科創科創（Tokyo Electron）的1名設備工程師，這名設備工程師曾在台積電系統整合部門任職，今（6）日東京威力股價聞訊開盤一度暴跌逾4%。

台積電日前發現在職員工檔案接觸異常，經內部調查後，發現公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭在職及前員工非法取得，主動向台灣高等檢察署通報提告。據傳，台積電員工竊取2奈米的資料，均流向日商東京威力科創的1名設備工程師，這名工程師也曾在台積電系統整合部門任職，因而與台積電目前先進製程試產及研發人員熟識。

而巧合的是，東京威力科創8月1日（上周五）股價重挫17%， 不知是否與台積電技術遭竊有關。 昨天則一度下探逾1.2%，尾盤突出現一波拉升，終場下跌0.40%、90日圓，收22395日圓。 

在消息昨日完全被公開後，東京威力今日開盤股價一度跌逾4%，至台北時間8點16分左右，跌3.59%、805日圓、暫報21590日圓。

此案由台積電主動調查發現，有近9位員工涉案，3人屬於20廠2奈米試產人員，利用手機拍攝大量資料，其餘6人則為研發中心人員，提供2奈米相關資料，但後續還要再調查。

據了解，涉事的東京威力科創員工在事發後也已離開這家外商，但同樣列入調查名單。

目前2奈米為半導體最先進製程，開發成本極高且難度大，台積電預定年底量產，全球僅台積電、三星（Samsung）、英特爾（Intel）及日本Rapidus等在積極研發先進製程，尤其Rapidus近日傳出已實現2奈米晶片試生產，加上這起事件涉案員工包括東京威力科創員工在內，特別引發關注。

但日前針對實現2奈米晶片試生產提問，Rapidus回應強調，不會和台積正面競爭。

台積電未透露具體外洩技術內容，但由於2奈米為目前全球最先進的半導體製程，案件不僅涉及企業間諜行為，也恐觸犯《國家安全法》，可能影響台灣在全球晶片產業中的技術優勢與國家安全，台積電回應已啟動法律程序。

東京威力科創是台積電極為重要供應商，也是近年來台積電重點擴大採購供應商成員之一，是營業額僅次於艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）的全球第3大半導體製造設備商。

而目前涉案人員取得或意圖取得資訊的目的為何，仍在調查中，包括外洩資訊的可能去向、範圍，以及是否有其他人涉案等，皆列為追查重點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財