東京威力科創上周五曾重挫17％ 今天開盤續跌4％

台積電被爆出，數名前員工涉嫌在職期間違規取得2奈米先進製程核心機密。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昨（5）日台積電被爆出，數名前員工涉嫌在職期間違規取得2奈米先進製程核心機密，已遭公司火速開除，並啟動司法程序，而據傳台積電員工竊取2奈米資料均流向日商東京威力科創科創（Tokyo Electron）的1名設備工程師，這名設備工程師曾在台積電系統整合部門任職，今（6）日東京威力股價聞訊開盤一度暴跌逾4%。

台積電日前發現在職員工檔案接觸異常，經內部調查後，發現公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭在職及前員工非法取得，主動向台灣高等檢察署通報提告。據傳，台積電員工竊取2奈米的資料，均流向日商東京威力科創的1名設備工程師，這名工程師也曾在台積電系統整合部門任職，因而與台積電目前先進製程試產及研發人員熟識。

請繼續往下閱讀...

而巧合的是，東京威力科創8月1日（上周五）股價重挫17%， 不知是否與台積電技術遭竊有關。 昨天則一度下探逾1.2%，尾盤突出現一波拉升，終場下跌0.40%、90日圓，收22395日圓。

在消息昨日完全被公開後，東京威力今日開盤股價一度跌逾4%，至台北時間8點16分左右，跌3.59%、805日圓、暫報21590日圓。

此案由台積電主動調查發現，有近9位員工涉案，3人屬於20廠2奈米試產人員，利用手機拍攝大量資料，其餘6人則為研發中心人員，提供2奈米相關資料，但後續還要再調查。

據了解，涉事的東京威力科創員工在事發後也已離開這家外商，但同樣列入調查名單。

目前2奈米為半導體最先進製程，開發成本極高且難度大，台積電預定年底量產，全球僅台積電、三星（Samsung）、英特爾（Intel）及日本Rapidus等在積極研發先進製程，尤其Rapidus近日傳出已實現2奈米晶片試生產，加上這起事件涉案員工包括東京威力科創員工在內，特別引發關注。

但日前針對實現2奈米晶片試生產提問，Rapidus回應強調，不會和台積正面競爭。

台積電未透露具體外洩技術內容，但由於2奈米為目前全球最先進的半導體製程，案件不僅涉及企業間諜行為，也恐觸犯《國家安全法》，可能影響台灣在全球晶片產業中的技術優勢與國家安全，台積電回應已啟動法律程序。

東京威力科創是台積電極為重要供應商，也是近年來台積電重點擴大採購供應商成員之一，是營業額僅次於艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）的全球第3大半導體製造設備商。

而目前涉案人員取得或意圖取得資訊的目的為何，仍在調查中，包括外洩資訊的可能去向、範圍，以及是否有其他人涉案等，皆列為追查重點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法