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馬斯克Grok上架AI伴侶！黑絲少女Ani「太性感」被要求下架

2025/07/16 13:41

Grok日前推出全新「AI伴侶」功能，圖為日本動漫風格少女Ani。（圖擷取自X平台）Grok日前推出全新「AI伴侶」功能，圖為日本動漫風格少女Ani。（圖擷取自X平台）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下xAI的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，日前推出全新「AI伴侶（AI Companion）」功能，開放用戶跟虛擬角色即時互動，目前可用的「伴侶」共有2個，分別是金髮雙馬尾的日本動漫風格少女Ani，以及紅貓熊「壞壞Rudi」（Bad Rudi）隨著使用者不斷互動，這些虛擬角色不僅會更換背景，還會換衣服，如Ani的好感度達到一定水準，就能解鎖性感內衣造型，引發熱議。

美國媒體《NBC NEWS》報導，Grok日前才陷入「反猶風波」，但幾天後就推出「AI伴侶」功能，目前這2個AI伴侶開放所有 Grok 用戶使用，即便沒有付費訂閱也能體驗，但必須在應用程式中手動開啟這項功能。

它們會試圖引導用戶進行性暗示或暴力的對話。如Ani自稱能讓用戶的生活「更性感」，據網上流傳的影片顯示，只要用戶持續對其調情，它就能解鎖性感內衣造型。至於紅貓熊「壞壞 Rudi」會用粗俗或暴力語言辱罵用戶，並邀請用戶加入一個以「製造混亂」為目標的幫派，表示希望實施一系列暴力計畫。

它們皆可用語音互動，並搭配口型與擬真人物動作，其中壞壞Rudi的「暴力版本」必須透過設定開啟，否則預設為比較「友善」的版本 Rudi，Grok 內部有時也稱其為 Bad Rudy 或簡稱 Rudy。

報導描述，這些極端互動使得 Grok 在主流 AI 聊天機器人中，顯得格外特立獨行，也突顯馬斯克對於「極端言論與情色內容」的容忍。

美國反性剝削中心（National Center on Sexual Exploitation）週二發出聲明，呼籲 xAI 下架 Ani，指出該角色「外型幼態」，並助長高風險性行為。

美國反性剝削中心的戰略副總裁麥納馬拉（Haley McNamara）表示：「這樣充滿色情暗示的角色，不僅強化了對女性與女孩的性物化，還助長了男性對女性角色的性要求與控制慾望。」

截至週二，xAI 並未就此事件做出回應。

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