房市買氣低迷 上半年全國個人房地合一稅年減19％

目前房市仍壟罩觀望氣氛。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣萎縮也造成房地合一稅稅收下滑。根據財政部最新統計 今年上半年全國個人房地合一稅稅收金額約237億元、年減幅達19%。

進一步觀察六都上半年房地合一稅收變化，其中新北市約59.2億元、年增幅約12.36%，是六都中唯一年增長的都會區，反觀其它五都，上半年稅收年減幅均2成起跳，又以桃園市年減幅最大、下滑約28.61%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年房地合一稅制上路，至今即將屆滿10年，且有越來越多屋主持有年限超過5年、適用稅率20%。尤其觀察今年上半年六都買賣移轉棟數的年減幅大於該稅收年減幅，可以解讀為買氣明顯萎縮，但適用房地合一稅制的屋主變多，尤其近幾年房價大漲，多數售屋屋主都有顯著增值獲利進而推升該稅收金額，因此稅收年減幅比買氣年減幅來的小。

不過，整體來說，今年上半年全國個人房地合一稅收金額要比去年同期減少56億元，反映近期房市景氣冷靜、交易件數萎縮，主要是房貸政策影響及民眾對於房市預期風向改變，導致買賣意願趨於保守。

限貸令衝擊降低民眾購屋意願

再觀察6月各縣市房地合一稅稅收金額，新北市為11.6億元、年減2%，台北市5.7億元、年減17%，台中市5.5億元、年減49%，高雄市5.3億元、年減49%，桃園市5億元、年減46%；台南市2.2億元，年減48%；新竹縣市則為2.7億元，年減54%最多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，目前房市仍籠罩觀望氣氛，除受銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響外，加上受美國關稅戰衝擊，恐造成國內出口產業面臨到成本上升與需求降低，削弱經濟成長動能，進而影響內需與消費、購屋信心，後續房市表現仍須密切觀察未來政經局勢變化以及政策走向。

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