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台積電2奈米超強 獲超微下一代CPU完全信賴交付

2025/07/13 21:01

超微早就已是台積電2奈米製程的首家客戶之一。圖為超微執行長蘇資丰（左）與台積電總裁魏哲家合影。（資料照）超微早就已是台積電2奈米製程的首家客戶之一。圖為超微執行長蘇資丰（左）與台積電總裁魏哲家合影。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據wccftech報導，超微已決定幾乎完全依賴台積電的N2P（2奈米）製程來生產下一代CPU，而節能筆記型電腦CPU則僅依賴N3P製程。台積電的N2P製程將為超微的Zen 6產品提供強大動力。

各大公司即將在PC市場推出下一代解決方案，最近，知名爆料者Kepler_L2在一次討論中披露超微整合下一代製程的計劃，看來除了優先考慮能源效率而非效能的低端移動SKU外，超微的大部分伺服器和消費級CPU產品都將採用台積電的N2P製程。

據悉，EPVC Venice 系列（包括Classic和Dense型號）將採用台積電的N2P製程。幾個月前，超微就已是台積電2奈米製程的首家客戶。然而，據稱是Ryzen 9000系列繼任者的 Olympic Ridge也將採用N2P。同樣，高階筆記型電腦系列Gator Range也將採用N2P，因此可以肯定地說，台積電的2奈米製程將主導超微的所有產品。

唯一的例外是Medusa Point 1，因為高階SKU將在不同的晶片組中使用N2P和N3P，而更節能的晶片將僅依賴N3P來控制功耗水平。因此，在CPU領域，超微瞄準的是台積電最先進的製程。

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