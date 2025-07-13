不想吞30％關稅 歐盟喊話願與華府協商

川普宣布將對歐盟商品課徵30％關稅，歐盟執委會主席馮德萊恩回應，歐盟仍致力於與華府達成協議。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）12日在第4波關稅信函中宣布，美國將單方面對歐盟商品課徵30％關稅。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）回應說，為了避免30％的高額關稅，歐盟仍致力於與華府達成協議，而針對美國的關稅反制措施也會暫緩實施。

《法新社》報導，馮德萊恩說：「美國寄給了我們一封信，如果沒有協商出一個解決方法，信中的措施就會生效，所以我們也會暫緩反制措施，直到8月初。」

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馮德萊恩補充，歐盟仍會繼續籌備反制措施，確保萬無一失。她更強調，歐盟的立場一直很明確，傾向磋商解決問題，並善用到8月1日為止的這段時間。

為了反制川普對進口金屬徵收關稅的政策，歐盟原本也已準備好對價值約210億歐元的美國商品徵收關稅，不過歐盟在4月份宣布暫緩實施反制措施，以便與華府進行貿易談判，暫緩的期限原訂於7月14日到期。

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