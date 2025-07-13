川普30％關稅逼迫歐洲 有1國倖免於難 這兩國站第一線最傷

美國總統川普週六（12日）宣布計劃對歐盟和墨西哥徵收30%的關稅。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週六（12日）宣布計劃對歐盟和墨西哥徵收30%的關稅，結束為期一周的關稅威脅和行動。然而，歐洲國家面對美國高額關稅的曝險程度並不相同，德國和愛爾蘭站在第一線上衝擊最大，義大利和法國位居第二線，但有一國將倖免於難，那就是希臘。

根據美國商務部經濟分析局（BEA）的數據，歐盟整體對美國的年度貿易順差為2356億美元，僅次於中國的順差。希臘目前對美國的貿易順差相對較小，2024年為3500萬美元，但歷史上希臘對美國存在巨大貿易逆差，依賴各種進口，尤其是在國防開支方面。

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愛爾蘭擁有重要的製藥業，與德國一樣處於高關稅壓力前線，美國是德國汽車、鋼鐵和工具機的主要出口國。儘管法國的航空、食品、葡萄酒和奢侈品公司面臨失去市場的風險，但法國受到的影響較小。

愛爾蘭是歐盟成員國中順差最大的國家，達867億美元。這在很大程度上得益於輝瑞、禮來和強生等美國大型製藥公司的存在。這些公司均在愛爾蘭設立分支機構，享有15%的企業所得稅，而美國的企業所得稅稅率為21%。

因此，這些公司可以在愛爾蘭擁有其專利並在美國市場銷售，而美國市場的藥品價格傳統上高於世界其他地區。愛爾蘭也是蘋果、谷歌和Meta等美國科技巨頭歐洲總部的所在地，愛爾蘭優惠的稅收制度也吸引這些產業巨頭。

歐盟統計局的數據顯示，整體而言，藥品佔歐盟對美國出口的22.5%，許多主要企業已宣佈在美國進行大規模投資。

德國是工業強國，作為歐盟最大經濟體的德國，由於依賴出口而承受著尤其大的壓力：由於其汽車、化學、鋼鐵和機械工業規模龐大，德國對美國的貿易順差高達848億美元。美國市場佔賓士總營收的23%。儘管其中一部分來自在美國生產並出口的SUV車型，但它們仍面臨歐盟關稅報復措施的衝擊。德國工業聯合會（BDI）對川普週六的聲明迅速做出反應，呼籲歐盟和美國「迅速找到解決方案並避免局勢升級」。

義大利、法國在位處第二線。根據美國的統計數據，義大利和法國的貿易順差分別為440億美元和164億美元，因此受影響似乎較小；但一些產業仍面臨嚴重衝擊。這兩個國家的食品和葡萄酒產業將受到特別大的影響，西班牙的情況也是如此。

義大利主要農業組織 Coldiretti 週六表示，30%的關稅將使美國消費者和義大利食品生產商損失約23億美元。與德國一樣，義大利也對其汽車產業感到擔憂。法意合資汽車製造商Stellantis（尤其是菲亞特和標緻）已因這些不確定性暫停了今年的業績預測。

法國葡萄酒和烈酒出口商聯合會 （FNSEA） 葡萄栽培分會負責人Jerome Despey週六表示，30%的關稅對於法國葡萄酒和烈酒行業來說將是一場「災難」。法國受影響的產業還包括航空和奢侈品。全球最大的奢侈品集團路威酩軒集團（LVMH）四分之一的銷售額來自美國。

法國對美國的出口約有五分之一來自航空航太業，其中大部分來自空中巴士公司。

奧地利和瑞典對美國也有順差，分別為131億美元和98億美元。

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