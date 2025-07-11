特斯拉德國、挪威銷量兩極化！外媒曝挪威暴增逾5成「超實在」原因

特斯拉6月挪威銷售暴增逾5成。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到特斯拉執行長馬斯克言論和政治活動影響，歐洲銷量從去年就一路下滑，不過，6月歐洲地區卻出現銷量兩極化現象，歐洲最大汽車中心德國銷售6月較去年同期暴跌6成，而挪威則逆勢暴增逾5成，挪威電動車協會表示，銷售成長主要是因Model Y改版，滿足消費者需求，同其價格非常有競爭力。

CNBC報導，根據挪威道路聯合會（OFV）數據，特斯拉6月在挪威的新車銷量年增54%，這得益於其改款Model Y運動型多用途車，年增115.3%。

請繼續往下閱讀...

挪威電動車協會（NEVA）秘書長克里斯蒂娜·布表示，特斯拉在挪威已經站穩腳跟多年，但其升級版Model Y受歡迎程度，絕對是其近期銷量增長的主因。

布指出，我認為這是他們（特斯拉）提供的汽車物有所值，而且是挪威人所需要的。

布進一步說明，特斯拉Model Y在挪威特別受歡迎，因為它的價格具有競爭力，而且滿足了當地對大行李空間、高離地間隙、全輪驅動和拖車掛鉤的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法