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匯損重擊 大立光Q2每股盈餘僅7.73元

2025/07/10 14:44

大立光今日舉辦線上法說會，並公告第二季財報。（資料照）大立光今日舉辦線上法說會，並公告第二季財報。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日舉辦線上法說會，並公告第二季營收116.73億元，毛利率53.6%，稅後淨利10.32億元，每股稅後盈餘（EPS）7.73元；上半年毛利率則為54.1%，稅後淨利74.75億元，每股稅後盈餘56.1元。值得留意的是，受匯損影響，第二季、上半年業外皆轉虧。

近日正值美國公告各國關稅稅率的關鍵時期，台灣稅率恐近期公布，而大立光也是匯率波動影響的風向標廠商，對總經變數影響、產業與營運展望的看法備受關注。而大立光董事長林恩平今在法說會中表示，從客戶拉貨動能來看，七月動能優於六月、八月優於七月，維持日前看法，新台幣升值則對營收、獲利影響「滿大的」。

大立光第二季營收116.73億元，季減20%、年增6%，毛利率53.6%，季減1個百分點、年增5.1個百分點，業外虧損30.85億元，稅後淨利10.32億元，匯兌損失42.2億元，季減84%、年減77%，每股稅後盈餘（EPS）7.73元。

而大立光上半年累計營收262.52億元，年增18%，毛利率則為54.1%，年減5.3個百分點，業外虧損14.55億元，稅後淨利74.75億元、年減30%，每股稅後盈餘56.1元。

從鏡頭出貨組合來看，大立光第二季以1000萬畫素佔比50%至60%最高，2000萬畫素以上產品佔比20%至30%，800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔20%至30%。

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