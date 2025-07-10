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AI浪潮脫隊？陳立武吐實英特爾遠遠落後「這家公司」

2025/07/10 15:40

英特爾執行長陳立武表示，輝達的市場地位實在太強了。（彭博）英特爾執行長陳立武表示，輝達的市場地位實在太強了。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英特爾執行長陳立武本週對員工坦言，20、30年前，英特爾是業界領導者，現在已不再是前10大半導體公司之一，不僅客戶對英特爾的評價不及格，開發AI訓練技術方面也遠遠落後輝達。他強調，輝達的市場地位實在太強了。

《俄勒岡人報》（The Oregonian）報導，英特爾因面臨嚴峻的技術和財務挑戰，近期再度展開裁員行動，執行長陳立武本週對員工坦言，英特爾並非領先的半導體公司。

陳立武說，「20 到 30 年前，我們確實是領導者，現在我認為世界已經改變了，我們不在前 10 大半導體公司之內。」

陳直言，客戶對英特爾的評價不及格，在開發AI訓練技術方面遠遠落後業界霸主輝達。他強調，英特爾的轉型將是一場「馬拉松」，本週開始的裁員行動是為了讓英特爾更像競爭對手輝達、博通和 AMD。陳立武表示，「我們必須謙虛」，並告誡員工要傾聽顧客的聲音，回應他們的需求。

報導指出，由於近十年來的技術挫折，英特爾幾乎在每個業務領域都面臨追趕競爭對手的壓力，造成其核心的個人電腦和資料中心市場陷入劣勢，同時衝擊股價表現。英特爾的市值約為1000億美元，僅18個月前的一半。相較之下，輝達的市值在2日盤中短暫突破4兆美元，成為有史以來第一家突破這項門檻的公司。

報導特別提及，隨著AI的浪潮來襲，英特爾的困境顯著加深，目前市場以輝達GPU為主，而英特爾沒有自己的先進 GPU，基本上被排除在AI系統晶片需求的繁榮之外。陳立武說，「我認為，在訓練方面，我們為時已晚，輝達的市場地位實在「太強」了。

陳強調，英特爾將專注於「邊緣」人工智慧，並探索Agentic AI，「我認為這是一個新興領域，發展前景廣闊，我們希望確保能夠抓住這個機會。」

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