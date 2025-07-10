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貝佐斯才剛娶進門！辣妻「單穿紅色馬甲」嗨翻巴黎

2025/07/10 12:15

新婚不見老公身影，桑切斯獨自現身巴黎知名餐廳 Laperouse，以一襲火紅乳膠貼身禮服驚豔全場，性感造型吸引目光，展現高調新婚後的自信姿態。（圖：X / Backgrid）新婚不見老公身影，桑切斯獨自現身巴黎知名餐廳 Laperouse，以一襲火紅乳膠貼身禮服驚豔全場，性感造型吸引目光，展現高調新婚後的自信姿態。（圖：X / Backgrid）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）剛在義大利威尼斯舉行豪華婚禮，新婚不到兩週，55歲的媒體人桑切斯（Lauren Sánchez Bezos）便以一襲火紅乳膠緊身洋裝在巴黎驚艷全場，卻未見老公同行。她單獨現身巴黎餐廳Laperouse，引發時尚圈熱議，成為時裝週上最火辣的焦點人物。

貝佐斯與新婚妻桑切斯現身義大利威尼斯飯店外，甜蜜親吻恩愛放閃，儘管婚禮落幕，兩人依然沉浸在蜜月喜悅中，成為鎂光燈焦點。（美聯社）貝佐斯與新婚妻桑切斯現身義大利威尼斯飯店外，甜蜜親吻恩愛放閃，儘管婚禮落幕，兩人依然沉浸在蜜月喜悅中，成為鎂光燈焦點。（美聯社）

根據福斯新聞（Fox New）9日報導，這位新任「貝佐斯夫人」當晚穿著紅色平口乳膠束身裝，腰線突出、曲線畢露，搭配黑色細帶高跟鞋、墨鏡與手拿包，宛如紅毯女王現身香榭麗舍大道。而她的另一件關鍵配件，則是左手無名指上的新婚戒指。

桑切斯當晚不僅在街頭向攝影機微笑揮手，還在Instagram上分享與名模布魯克絲‧奈德（Brooks Nader）等人共度的「Girls’ Night Out」合照，畫面中滿是燦爛笑容與奢華妝點，與巴黎夜色相得益彰。

事實上，她這場「火紅亮相」是繼6月27日與貝佐斯在義大利威尼斯豪華婚禮後首次單獨公開露面。當時她身穿Dolce & Gabbana訂製的保守風蕾絲魚尾婚紗，登上《Vogue》封面，並在受訪時坦言：「這套婚紗風格很不同，跟大家熟悉的我也不一樣，但它非常符合我現在的心情。」

而貝佐斯並未陪同現身巴黎，引起部分媒體關注。不過桑切斯展現自信與獨立魅力，似乎無意減緩曝光速度。她日前已將Instagram帳號名稱改為「Lauren Sánchez Bezos」，宣示進入婚後新身分。

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