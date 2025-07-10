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菲律賓對等關稅調高到20％ 與網通集散地越南相同

2025/07/10 09:44

中磊董事長王煒。（記者王憶紅攝）中磊董事長王煒。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國最新公布的對等關稅名單中，菲律賓為20%，網通廠中的生產基地位於菲律賓的有中磊（5388）、光聖（6442）等。對此，市場人士認為，面對地緣政治風險升溫，企業唯有透過全球化佈局以及在地化製造來化解，才能分散風險，且就近服務客戶，在地化製造雖然會增加企業營運成本，但應可適度反映給客戶，對客戶而言，這也是買保險的概念。

美國最新宣布的對等關稅中，菲律賓關稅數字為20％，較川普4月2日「解放日」當天首度提出對等關稅時的版本還高3個百分點。

菲律賓關稅數字調高後，與網通廠集散地的越南一樣，都為20%，換言之，就關稅而言，競爭力相當。

中磊在股東會時曾指出，將持續推動全球化營運策略，整合菲律賓、印度、台灣、墨西哥與中國5大生產基地資源，強化產能彈性及供應鏈韌性，以滿足客戶需求。

中磊菲律賓廠在去年大幅擴產一倍，目前月產約200萬台產品，產能占中磊整體已達60%，其餘產能則是分布在印度及中國。

光聖除台灣廠外，菲律賓新廠房預計今年7月投產。

國內網通廠包括啟碁（6285）、智易（3596）、智邦（2345）、正文（4906）、明泰（3380）、建漢（3062）、神準（3558）等在越南都設有生產基地。

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