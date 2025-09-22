晴時多雲

股匯分歧！台股飆新高 新台幣連3黑收30.251元

2025/09/22 17:38

股匯分歧！台股續飆新高。新台幣連3黑、收30.251元。（記者陳梅英攝）股匯分歧！台股續飆新高。新台幣連3黑、收30.251元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日在資金行情推升下大漲逾300點，續寫歷史新高，但新台幣兌美元匯率受美元反彈與外資匯出影響，盤中一度貶破30.3元大關，最終收在30.251元、貶值3.1分，匯價連3黑，成交量縮至14.3億美元。

隨著聯準會（Fed）啟動降息循環，美股創高帶動投資情緒，台股同步勁揚302.23點，收在25,880.6點。不過三大法人合計賣超40.72億元，其中外資獨賣66.51億元。

匯市方面，外資熱錢匯出加上美元走強，帶動新台幣早盤最低觸及30.313元，惟月底出口商拋匯需求湧現，午後貶幅收斂。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數續跌0.07%，主要亞幣表現分歧，其中，韓元急跌後反彈上漲0.13%，日圓貶0.13%、新台幣與新加坡幣同步下跌0.1%、人民幣小貶0.06%。

匯銀人士指出，Fed此次降息1碼符合市場預期，鮑爾強調此舉屬「風險管理」操作，意在因應勞動市場下行壓力，並不代表進入大幅寬鬆循環，使美元獲得一定支撐，但因Fed官員對利率展望看法分歧，市場疑慮未減，美元反彈力道仍受限。

展望後市，本週除鮑爾的談話外，市場也聚焦新任理事米蘭等人的發言，以及美國房市、GDP與PCE物價指數等數據，預料將持續牽動投資人情緒與資金動向。

