普發現金假網址又來了！財部：已由警政單位啟動必要防護措施

財政部表示，普發現金平台尚在整備中，請民眾切勿點選不明連結及輸入個人資料。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址（http://mofy-gov.net/tw），財政部檢視該網址已由內政部警政署刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。財政部強調，普發現金平台尚在整備中，請民眾切勿點選不明連結及輸入個人資料。

行政院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，包含毎人發放現金1萬元所需經費，並送立法院審議。鑑於預算尚未經立法院審議通過，且現金發放平台尚在整備中，並未開始發放，請民眾切勿點選不明連結及輸入個人資料，以保障個人權益。

財政部說明，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文、符號或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會以電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。民眾若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

