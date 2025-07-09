對等關稅開獎在即 勞動部啟動無薪假勞工每月1.7萬補助

勞動部公布「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，並於114年7月4日生效。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國陸續公布各國新關稅稅率，雖然台灣稅率尚未定案，勞動部已先新修訂「充電再出發」計畫，並在日前公布，勞工若因美國關稅影響而實施減班休息，期間參加訓練課程每月最高可領訓練津貼1萬7210元。

考量未來對等關稅的調整，將對部分產業造成衝擊，勞動部著手研擬因應對策，近日公布「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，並於114年7月4日生效，明定在此生效日之前已僱用、並投保就業保險或勞工保險的勞工，若受美國對等關稅政策影響、與雇主達成減班休息協議者為適用對象。

請繼續往下閱讀...

該計畫是依據原有「充電再出發計畫」進行修訂，原目的是為了讓減班休息的勞工，可在不上班的期間提升自我技能，勞動部給予雇主補助辦訓，讓勞工在減班休息期間上課充實技能，並以訓練津貼補足被減少的薪資。

根據計畫內容，受減班休息影響的全時勞工若參與訓練課程，實施減班休息前就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險平均月投保薪資超過3萬300元，且與減班休息後的薪資有差額，就可以在薪資差額範圍內，每月最高發給1萬7210元訓練津貼。此外，考量部分薪資貼近最低工資勞工的權益，此次也新增「平均月投保薪資為3萬300元以下」，每月最高發給2280元。部分工時勞工，在減班休息前後薪資差額範圍內，每月最高也發給1萬7210元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法