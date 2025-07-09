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25％關稅出現轉圜？美財長貝森特下週訪日

2025/07/09 09:47

貝森特下週將會前往日本參加世博會。（彭博）貝森特下週將會前往日本參加世博會。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國首波關稅信函揭曉，日本也在名單上，從8月1日起，課徵25%關稅，由於關稅高於原先設定24%，日本首相石破茂對此表示遺憾，並指示將繼續與美方就關稅進行談判，彭博最新消息披露，稱美國財政部長貝森特（Scott Bessent）下週將會前往日本參加世博會，不排除是要親自推進談判。

綜合外媒報導，日本外務省發布聲明稱，當地時間7月8日晚間9點，日本經濟再生大臣赤澤亮正與貝森特舉行電話會談，持續約30分鐘。聲明稱，在日本收到有關美國關稅舉措的信函後，日美雙方官員進行了坦率、深入的討論，日方將繼續探索與美國達成互惠互利協議的途徑。

在同一日，赤澤亮正也曾與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）通話40分鐘，赤澤亮正堅持達成貿易協議必須解決汽車關稅問題。

赤澤亮正表示，日本將繼續尋求達成雙方都能接受的協議，汽車仍是貿易談判的核心議題。赤澤說，美國對汽車及其零件徵收25%的關稅給日本企業造成了巨大的日常損失。坦白說，這是我們無法忽視的。

我們已經把所有必要的條件都擺在了桌面上，汽車是日本的核心產業，因此，除非日本和美國就該領域達成協議，否則我認為不可能達成1項完整的協議。

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