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川普首波14國關稅「新舊稅率」1次看！專家曝背後有用意

2025/07/08 12:19

美國總統川普公布對至少14個國家的最新關稅。（路透示意圖）美國總統川普公布對至少14個國家的最新關稅。（路透示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日簽署行政命令，將對等關稅暫緩期從7月9日延長到8月1日，並宣布對至少14個國家的最新關稅。台灣目前尚未收到信，不過觀察其他國家公布的稅率，除日本、南韓苦吞25%關稅，許多國家的稅率也相當沉重，但柬埔寨相比4月初公布的對等關稅稅率，大幅減少13個百分點為14國最多。

目前市場猜測8月1日實施日期是否再度展延，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟與國際商業專家William Alan Reinsch認為，「這是老戲碼重演，先明確表達威脅，再延長期限，希望能達成協議」。

7日川普公布14國最新關稅稅率，對比4月初川普在「解放日」祭出的對等關稅措施，日本25％（原24％）、南韓25％（不變）、馬來西亞25％（原24％）、哈薩克25％（原27％）、南非30％（不變）、寮國40％（原48％）、緬甸40％（原44％）。

突尼西亞25％（原28％）、印尼32％（不變）、孟加拉35％（原37％）、塞爾維亞35％（原37％）、柬埔寨36％（原49％）、泰國36％（不變）、波士尼亞與赫塞哥維納30％（原35％）。

川普在致各國的信中強調，他特別關注美國與貿易夥伴各自的巨額貿易逆差，「不幸的是，我們之間的關係遠非對等。」他也鼓勵外國企業在美國境內設廠，以避免關稅。

William Alan Reinsch指出，川普背後用意是試圖讓各國讓步，因為從美方立場來看，這些國家都讓得不夠多。現在該關注的問題是，若8月1日接近卻未能達成協議，川普會怎麼做，他會再度延長暫緩期，再提高稅率，還是動手徵稅？

目前公開的關稅名單並未含台灣，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天向媒體表示，在接下來48小時內美國將發布多項貿易公告。

14國最新關稅如下：

國家

原對等關稅稅率

最新對等關稅稅率

對等關稅稅率變化（百分點）

寮國

48%

40%

-8

緬甸

44%

40%

-4

柬埔寨

49%

36%

-13

泰國

36%

36%

不變

孟加拉

37%

35%

-2

塞爾維亞

37%

35%

-2

印尼

32%

32%

不變

波士尼亞與赫塞哥維納

35%

30%

-5

南非

30%

30%

不變

日本

24%

25%

+1

哈薩克

27%

25%

-2

馬來西亞

24%

25%

+1

南韓

25%

25%

不變

突尼西亞

28%

25%

-3

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