川普首波14國關稅「新舊稅率」1次看！專家曝背後有用意

美國總統川普公布對至少14個國家的最新關稅。（路透示意圖）
高佳菁／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日簽署行政命令，將對等關稅暫緩期從7月9日延長到8月1日，並宣布對至少14個國家的最新關稅。台灣目前尚未收到信，不過觀察其他國家公布的稅率，除日本、南韓苦吞25%關稅，許多國家的稅率也相當沉重，但柬埔寨相比4月初公布的對等關稅稅率，大幅減少13個百分點為14國最多。
目前市場猜測8月1日實施日期是否再度展延，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟與國際商業專家William Alan Reinsch認為，「這是老戲碼重演，先明確表達威脅，再延長期限，希望能達成協議」。
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7日川普公布14國最新關稅稅率，對比4月初川普在「解放日」祭出的對等關稅措施，日本25％（原24％）、南韓25％（不變）、馬來西亞25％（原24％）、哈薩克25％（原27％）、南非30％（不變）、寮國40％（原48％）、緬甸40％（原44％）。
突尼西亞25％（原28％）、印尼32％（不變）、孟加拉35％（原37％）、塞爾維亞35％（原37％）、柬埔寨36％（原49％）、泰國36％（不變）、波士尼亞與赫塞哥維納30％（原35％）。
川普在致各國的信中強調，他特別關注美國與貿易夥伴各自的巨額貿易逆差，「不幸的是，我們之間的關係遠非對等。」他也鼓勵外國企業在美國境內設廠，以避免關稅。
William Alan Reinsch指出，川普背後用意是試圖讓各國讓步，因為從美方立場來看，這些國家都讓得不夠多。現在該關注的問題是，若8月1日接近卻未能達成協議，川普會怎麼做，他會再度延長暫緩期，再提高稅率，還是動手徵稅？
目前公開的關稅名單並未含台灣，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天向媒體表示，在接下來48小時內美國將發布多項貿易公告。
14國最新關稅如下：
|
國家
|
原對等關稅稅率
|
最新對等關稅稅率
|
對等關稅稅率變化（百分點）
|
寮國
|
48%
|
40%
|
-8
|
緬甸
|
44%
|
40%
|
-4
|
柬埔寨
|
49%
|
36%
|
-13
|
泰國
|
36%
|
36%
|
不變
|
孟加拉
|
37%
|
35%
|
-2
|
塞爾維亞
|
37%
|
35%
|
-2
|
印尼
|
32%
|
32%
|
不變
|
波士尼亞與赫塞哥維納
|
35%
|
30%
|
-5
|
南非
|
30%
|
30%
|
不變
|
日本
|
24%
|
25%
|
+1
|
哈薩克
|
27%
|
25%
|
-2
|
馬來西亞
|
24%
|
25%
|
+1
|
南韓
|
25%
|
25%
|
不變
|
突尼西亞
|
28%
|
25%
|
-3
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