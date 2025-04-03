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川普宣布對等關稅！對台灣課徵32％

2025/04/03 06:09

川普列出關稅稅率圖表。（彭博社）川普列出關稅稅率圖表。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

川普列出的關稅稅率圖表。（彭博社）川普列出的關稅稅率圖表。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於美東時間2日下午在白宮玫瑰園宣布新關稅，並稱這是美國的「經濟獨立宣言」，川普舉出圖表，詳細列出美國對每個國家徵收關稅百分比，各個國家對美國課徵多少稅，美國就課徵約一半的關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。至於中國因對美國課徵67%關稅，美國將課徵中國34%的關稅。

綜合外媒報導，川普宣布將從4月5日起對所有進入美國的商品徵收至少10%的基準關稅，同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅。川普表示，向各國收取的關稅，相當於目前或過去各國向美國收取關稅的一半，因此這些關稅並不是完全對等的。他認為對等關稅對很多國家來說都會很困難，所以美國不這麼做。

川普並展示一張大圖表，概述了對各國徵收的關稅，圖表涵蓋中國、台灣、日本、印度、瑞士和歐盟等國家，其中包括台灣向美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅；中國課徵美國67%關稅，美國將課徵中國34%關稅；歐盟向美國課徵39%的關稅，美國將向歐盟課徵20%關稅；日本向美國課徵46%關稅，美國將向日本課徵24%關稅；南韓向美國課徵50%關稅，美國將向南韓課徵25%關稅。川普並再度提到台灣，稱「台灣奪走我們所有的電腦晶片和半導體，我們曾經是國王，擁有一切，但現在我們幾乎一無所有。」

川普關稅政策將對除符合墨西哥、加拿大和美國之間的USMCA自由貿易協定的商品外，對其他所有國家的商品徵收10%的基準關稅（不符合規定的商品將繼續按25%的稅率徵收），將於美東時間5日開始實施。

而被川普政府官員稱為「最嚴重違規者」約60個國家將被徵收相當於美國稅率一半的關稅。據白宮官員稱，這些關稅將於美東時間4月9日生效。

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