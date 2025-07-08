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川普公布7國關稅稅率 緬甸寮國最高40％

2025/07/08 03:19

白宮新聞秘書李威特7日公布總統川普寫給各國領袖，通知8月1日起將課徵新關稅的信件。（彭博）白宮新聞秘書李威特7日公布總統川普寫給各國領袖，通知8月1日起將課徵新關稅的信件。（彭博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普7日對貿易夥伴施壓，接連公布發給多國領袖的信件，通知他們8月1日起將面對新的關稅稅率。除了緬甸和寮國面臨40％稅率、南非30％之外，日本、南韓、馬來西亞、哈薩克等國均為25％。

川普透過自家社群平台「真實社群」發布這些信件，第一批是日本首相石破茂與南韓總統李在明，宣布2國輸美商品將從8月1日起面臨25％關稅。約2小時後，川普又公布寫給馬來西亞、哈薩克、南非、緬甸與寮國等國領袖的類似信件，通知他們將面臨最高達40％的新關稅。

川普可能還會陸續公布更多信件。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在記者會上表示，川普預計7日將公布「約12封這類信件」，但她拒絕透露包括哪些國家。

在寄給日韓領袖的2封幾乎雷同的信中，川普特別提到對美國與日韓之間的貿易逆差不滿，指稱2國輸入美國的商品，遠多於美國向其出口的商品。「請理解，25％這個數字還遠不足以消除我們與貴國之間的貿易逆差」。他鼓勵2國企業到美國設廠生產，以避開關稅。

川普還表示，這些關稅也是針對他認為阻礙美國商品出口的其他政策而設定。川普在當天公布的另外5封信中，也提出類似的論點。

川普公布這些信件的時間，早於9日的談判期限，這個日期標誌著4月實施的對等關稅暫停期告終，理論上屆時沒有與美國達成協議的國家，可能會面臨更高額的關稅。但李威特表示，川普7日將簽署行政命令，將此期限延至8月，「這是符合美國人民最佳利益的決定」。

李威特還說，川普的電話「經常被世界各國領袖打爆，他們都懇求達成協議」。然而，美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去3個月僅公布3份協議。

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