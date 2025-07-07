美媒：馬斯克在中國已走不通了 剩餘價值遇困境

特斯拉執行長馬斯克在美國面臨日益嚴重的商業和政治挑戰時，他在另一個最重要的市場中國，也面臨困境。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當特斯拉執行長馬斯克在美國面臨日益嚴重的商業和政治挑戰時，他在另一個最重要的市場中國，也面臨困境。美媒華爾街日報報導，馬斯克在中國的道路已經走不通了。隨著特斯拉落後於其幫助創建的中國本地競爭對手，馬斯克與川普總統的決裂，正限制他對北京的價值。

有一段時間，特斯拉是中國道路上最熱門的汽車，馬斯克也受到北京的追捧。政府官員為特斯拉提供大量激勵措施，這是為了透過向中國注入特斯拉技術，並刺激競爭來推動中國電動車產業發展的協同策略的一部分，特斯拉的銷售量隨之飆升。

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然而，隨著中國本土競爭對手規模擴大，風險始終在於特斯拉可能開始落後於它所帶動和北京扶植的競爭對手。現在，這種情況正在發生。特斯拉在中國的未來之路仍將坎坷。

隨著其他中國汽車製造商越來越受歡迎，特斯拉的市場佔額萎縮。中國消費者表示，特斯拉越來越讓人感到厭倦，與本土市場格格不入。如今，中國設計的頂級電動車配備特斯拉通常不具備的功能，例如用於觀看電影和玩遊戲的多個大螢幕、用於冷藏飲料的冰箱以及用於自拍的車載攝影機。

特斯拉中國員工曾向總部表達對公司產品老化的擔憂，但據中國員工稱，他們的警告往往得不到及時回應。由於沒有最酷炫的車款可供銷售，中國銷售人員在完成銷售目標方面面臨越來越大的壓力，這種挫敗感也與日俱增。

中國政府尚未完全批准特斯拉所謂的全自動駕駛輔助駕駛軟體，這是特斯拉未來主宰交通運輸領域雄心的核心技術，中國企業也在競相掌握這項技術。

同時，由於馬斯克與川普總統的關係惡化，他作為北京在華府合作夥伴的聲譽也受到打擊。

知情人士表示，由於馬斯克與川普之間的不和，北京方面不再將這位特斯拉執行長視為地緣政治資產，並將避免公開向他示好。

一位為中國官員提供諮詢的人士表示：特斯拉對中國仍然很重要。但對當局而言，幫助國內企業仍然更為重要。

許多專家認為，特斯拉在中國的未來之路仍將坎坷。美國公司在中國長期以來有過短暫繁榮，但隨著本土競爭對手規模擴大，以及政府官員傾向於支持本土龍頭企業，它們最終都會落後的經歷。

21世紀初，摩托羅拉被中國企業趕出市場。中國政府推出政策支持摩托羅拉，迫使這家美國公司分享技術，並採用華為技術公司開發的電池標準。

蘋果曾是2023年中國第一大智慧型手機製造商，但現在卻排在華為和另一個中國品牌之後，位居第三。中國對政府官員使用蘋果設備的限制，以及有利於中國本土製造商的刺激政策，加劇蘋果銷售量的下滑。

特斯拉在中國面臨的最緊迫挑戰是其市佔的萎縮，儘管中國電動車市場蓬勃發展。5月份，特斯拉在中國銷量略低於4萬輛，較上年同期下降30%，而同期新能源車（包括純電動車和插電式混合動力車）的整體市場成長28%。

根據中國乘用車市場資訊聯席會的數據，特斯拉在該領域的市佔率從2021年初的11%降至5月的4%。其主要競爭對手比亞迪佔據電動車和插電式汽車市場約29%的佔額。智慧型手機製造商小米一年前才開始銷售電動車，其市佔率約3%。

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