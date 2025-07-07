接管抵繳遺贈稅實物 國產署5年處分149.7億

國產署加速接管抵稅不動產，納入管理以實現稅收。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕民眾發生繼承或贈與情事，如果沒有足夠現金可繳納遺贈稅，根據「遺贈稅法」規定，一定條件下可申請以實物抵繳。財政部國產署表示，過去5年接管抵繳實物共處分149.72億元，包括土地、房屋、股票、政府公債、權利及動產等。

根據國產署統計，自2020年至2024年，抵繳實物共處分3190筆土地、抵繳金額39.63億元、處理得款119.61億元；房屋23棟、抵繳金額1061.9萬元、得款1210.8萬元；上市櫃股票3萬2190張、抵繳金額26.3億元、得款21.34億元；未上市股票5萬1762張、抵繳金額15.21億元、得款7.75億元；其他有價證券27.84萬股、抵繳金額339.5萬元、得款251.6萬元；權利25筆、抵繳金額1.37億元、得款8768萬元。

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國產署說明，若抵稅不動產難以變現，將不利實現稅收，財政部2019年4月29日修正「抵繳遺產稅或贈與稅實物管理要點」，稽徵機關受理不動產抵稅案件，國產署各分署應配合辦理會勘及提供管理處分意見，於稽徵機關核准實物抵繳稅款後，各分署接管不動產即運用會勘現況資料及照片圖檔辦理開帳列管，加速不動產後續相關收益處分事宜，以儘速變現收回稅款核銷待納庫款實現國庫稅收。

國產署表示，自2019年修正規定，配合稽徵機關辦理會勘受理申請抵稅不動產案件提供管理處分意見，至2025年3月底共1530件，其中同意抵稅案件1026件，占總案量約67.06％，累計接管抵稅土地達62.77公頃、總價值達15.11億元（帳列價值依當期申報地價計算）；建物5棟、總價值共85萬餘元，平均每年接管抵稅不動產約10.46公頃、2.5億餘元。

國產署表示，賦稅及國產機關先行會勘機制，可充分掌握抵稅不動產現況資料，提供管理處分意見供稽徵機關審酌案件，若經核准實物抵稅，國產署接管時以原核抵案會勘資料，加速接管及簡化勘查作業流程，提升抵稅不動產後續收益處分時效，兼顧稅收及國產效益。

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