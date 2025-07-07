晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

接管抵繳遺贈稅實物 國產署5年處分149.7億

2025/07/07 19:15

國產署加速接管抵稅不動產，納入管理以實現稅收。（記者鄭琪芳攝）國產署加速接管抵稅不動產，納入管理以實現稅收。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕民眾發生繼承或贈與情事，如果沒有足夠現金可繳納遺贈稅，根據「遺贈稅法」規定，一定條件下可申請以實物抵繳。財政部國產署表示，過去5年接管抵繳實物共處分149.72億元，包括土地、房屋、股票、政府公債、權利及動產等。

根據國產署統計，自2020年至2024年，抵繳實物共處分3190筆土地、抵繳金額39.63億元、處理得款119.61億元；房屋23棟、抵繳金額1061.9萬元、得款1210.8萬元；上市櫃股票3萬2190張、抵繳金額26.3億元、得款21.34億元；未上市股票5萬1762張、抵繳金額15.21億元、得款7.75億元；其他有價證券27.84萬股、抵繳金額339.5萬元、得款251.6萬元；權利25筆、抵繳金額1.37億元、得款8768萬元。

國產署說明，若抵稅不動產難以變現，將不利實現稅收，財政部2019年4月29日修正「抵繳遺產稅或贈與稅實物管理要點」，稽徵機關受理不動產抵稅案件，國產署各分署應配合辦理會勘及提供管理處分意見，於稽徵機關核准實物抵繳稅款後，各分署接管不動產即運用會勘現況資料及照片圖檔辦理開帳列管，加速不動產後續相關收益處分事宜，以儘速變現收回稅款核銷待納庫款實現國庫稅收。

國產署表示，自2019年修正規定，配合稽徵機關辦理會勘受理申請抵稅不動產案件提供管理處分意見，至2025年3月底共1530件，其中同意抵稅案件1026件，占總案量約67.06％，累計接管抵稅土地達62.77公頃、總價值達15.11億元（帳列價值依當期申報地價計算）；建物5棟、總價值共85萬餘元，平均每年接管抵稅不動產約10.46公頃、2.5億餘元。

國產署表示，賦稅及國產機關先行會勘機制，可充分掌握抵稅不動產現況資料，提供管理處分意見供稽徵機關審酌案件，若經核准實物抵稅，國產署接管時以原核抵案會勘資料，加速接管及簡化勘查作業流程，提升抵稅不動產後續收益處分時效，兼顧稅收及國產效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財