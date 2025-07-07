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中國華為盤古AI大模型遭控抄襲 爆料人發不自殺聲明

2025/07/07 14:52

中國華為盤古AI大模型遭控抄襲，華為急闢謠。（歐新社）中國華為盤古AI大模型遭控抄襲，華為急闢謠。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1名自稱是中國華為盤古AI團隊在Github上寫6000多字匿名自述，曝光華為盤古大模型造假，多次抄襲阿里千問和Deepseek等，文章並抨擊華為內部鬥爭，導致大量人才跳槽，爆料人還發布不自殺聲明，稱「如果我消失了，就當我為了真理和理想，為了華為及中國能夠更好發展算力和AI而犧牲」。爆料文章引爆網路熱議，華為則著急闢謠。

華為最新開源的盤古（Pangu）AI大模型，正深陷抄襲風暴，關於其核心技術是否「抄襲」阿里巴巴通義千問（Qwen）模型的指控，迅速從開發者社區的竊竊私語，演變為行業矚目的公開事件。

首先是7月4日一份發布在代碼託管平台GitHub上的技術分析報告，研究者在盤古開源的代碼文件中，發現了明確指向阿里巴巴的版權聲明，似乎坐實了盤古模型與通義千問之間存在直接的代碼繼承關係。在許多開發者看來，這無異是一個「忘記擦除」的腳印。

這份報告引發軒然大波的GitHub報告在發布後不久即被刪除，但其提出的技術疑點和代碼證據已在行業內迅速發酵，將華為推上輿論的風口浪尖。

華為則大動作澄清，宣稱創新、參考與開源精神面對洶湧的輿論，華為負責盤古大模型研發的核心團隊——諾亞方舟實驗室，在事發次日（7月5日）午後迅速做出回應，強調華為堅持獨立創新的堅定立場、對開源實踐的合規遵循，以及對社區共建的開放態度。

華為澄清後，1名自稱是中國華為盤古AI團隊加碼爆料，並於7月6日在Github上寫6000多字匿名自述，題為「盤古之殤：華為諾亞盤古大模型研發歷程的心酸與黑暗」，文章發布後瞬間引爆熱議。他說自己是盤古大模型團隊，華為諾亞方舟實驗室的員工。

他直言，這幾天發生關於盤古大模型抄襲千問的事情鬧得沸沸揚揚。身為盤古團隊的成員，最近夜夜輪換反側，難以入眠。盤古的品牌受到如此大的影響，一方面，我自私的為我的職業發展擔心，也為自己過去的工作努力感到不值。另外，由於有人開始揭露這件事，我內心感到「大快人心」。

他說，就算自損八百，也希望能傷敵一千，於是決定把所見所聞（部分來自於同事口述）公佈出來，關於盤古大模型的「傳奇故事」。內文曝光華為盤古大模型造假，多次套殼競爭對手的AI產品，包括阿里千問和Deepseek等，文章還砲轟內鬥嚴重。

他說，真心希望華為能認真吸取教訓，能做好盤古，把盤古做到世界一流，把昇騰（指華為的AI晶片）做成輝達的水平。但內部的劣幣驅逐良幣，使得諾亞確實在短時間內流失了優秀的大模型人才。

有關抄襲問題，他認為，做大模型的人，自己做的模型就像自己孩子一樣熟悉，不要把別人都當傻子。就像自家兒子出門一趟，回來一個別人家孩子。

這件事對華為衝擊甚大，爆料人也發布不自殺聲明，他強調「公司搞不好也讓我噤聲必然追責。如果真的是這樣，那麼我的家人的生命安全可能會受到威脅。為了自我保護，我近期每天會跟大家平安。如果我消失了，就當我為了真理和理想，為了華為及中國能夠更好地發展算力和AI而犧牲吧，我願意埋葬在那曾經奮鬥過的地方」。

華為內部人踢爆盤古AI大模型抄襲，爆料人發布不自殺聲明。（取自Github）華為內部人踢爆盤古AI大模型抄襲，爆料人發布不自殺聲明。（取自Github）

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