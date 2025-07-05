航海王哭慘？中國到美西運價1個月雪崩逾6成

中國到美西及美東航運運價大跌。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中5月初達成90天關稅減免協議後，貨櫃運價一度飆升，並在6月6日達到最高峰，在傳統旺季到來之際，運價不僅漲不動，還大暴跌。根據中媒最新統計，中國到美西和美東運價近一個月內分別崩跌63%和41%。

《財新》報導，隨著傳統航運旺季到來，運價卻沒有止跌跡象。據上海航運交易所 7 月 4 日發佈的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），中國至美西和美東運價分別為 2089 美元/FEU（40呎櫃） 及4124 美元/FEU，週跌幅各為 19%、12.6%。

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報導稱，中美 5 月初達成 90 天關稅減免協定後，貨櫃運價一度飆漲，在 6 月 6 日達到最高峰，美西線漲至 5606 美元/FEU; 美東漲至 6939 美元/FEU。若對比最新運價，美西和美東運價在一個月內分別暴跌 63%和 41%。

上海航運交易所週報顯示，美國經濟復甦前景不明，中美貨物運輸需求缺乏增長的動力，供需平衡情況不理想，造成即期市場訂艙價格持續下行。

航運公司已經重新準備裁撤中美航線運力。航運諮詢機構德魯里的最新數據顯示，從6月30日到8月3日，跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海航線，總共48個航次取消，其中近半為中國至北美航線。

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